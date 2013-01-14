Додано: П'ят 20 лис, 2020 23:01

https://aif.ru/society/people/suvorov_o ... r_shatalov

20.11.2020 12:49Андрей Сидорчик 3389

Суворов от педагогики. Умер легендарный учитель-новатор Виктор Шаталов 20.11.2020 12:49Андрей Сидорчик 3389Суворов от педагогики. Умер легендарный учитель-новатор Виктор Шаталов

Сегодня, к тому же можно сказать трагедия для педагогики Украины.В условиях ликвидации Вищої школи.Украина потеряла Великого Педагога.Виктора Федоровича Шаталова.Прикольный дядька был. Посасывал папироску в аудитории, сквозь редкие кривые зубы."Умный в гору не полезет - решать то что Вам навязывают никогда не будет - он гору обойдёт."Его "Курс параметрических уравнений" до сих пор приходится вспоминать в жизни.- Что сегодня происходит с Украиной?- Реформы?(развитие) Что бы жить лучше - А кто не даёт сейчас работать и жить лучше?- Их цель?(реформ)- Развал и уничтожение Украины.(это то, что происходит)- Что бы было лучше.- Кому?В чём смысл реформ и кто не даёт сейчас жить достойно?..................................................Видно результат в происходящем?- Да!- Полная продажа интересов уКРАИНЦЕВ И Украины, и свалить с неё нахрен.- Зачем их содержать и кормить?(продавателей)- вместо того, что бы делать жизнь лучше?Отсюда:- видите ли Вы перспективу происходящего?(результат)- увы...... страшный.