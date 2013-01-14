Это то, что несёт за собой оккупация:
Ну, а этим я сходил в туалет ещё при совке.
Ибо кроме Азербайджана были попытки поиметь ещё иные республики.
Об этом я рассказывал в этой ветке.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 20 лис, 2020 20:58
Это то, что несёт за собой оккупация:
Ну, а этим я сходил в туалет ещё при совке.
Ибо кроме Азербайджана были попытки поиметь ещё иные республики.
Об этом я рассказывал в этой ветке.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: П'ят 20 лис, 2020 23:01
Сегодня, к тому же можно сказать трагедия для педагогики Украины.
В условиях ликвидации Вищої школи.
Украина потеряла Великого Педагога.
Виктора Федоровича Шаталова.
Прикольный дядька был. Посасывал папироску в аудитории, сквозь редкие кривые зубы.
"Умный в гору не полезет - решать то что Вам навязывают никогда не будет - он гору обойдёт."
Его "Курс параметрических уравнений" до сих пор приходится вспоминать в жизни.
Из его "школы":
- Что сегодня происходит с Украиной?
- Реформы?(развитие) Что бы жить лучше - А кто не даёт сейчас работать и жить лучше?
- Их цель?(реформ)
- Развал и уничтожение Украины.(это то, что происходит)
- Что бы было лучше.
- Кому?
В чём смысл реформ и кто не даёт сейчас жить достойно?
..................................................
Видно результат в происходящем?
- Да!
- Полная продажа интересов уКРАИНЦЕВ И Украины, и свалить с неё нахрен.
- Кем?
- Зачем их содержать и кормить?(продавателей)
- вместо того, что бы делать жизнь лучше?
Отсюда:
- видите ли Вы перспективу происходящего?(результат)
- увы...... страшный.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Суб 21 лис, 2020 12:37
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Приехали...
Вам поимённо расклад давали... - деяния, методику, ....
Есть Соросовская, есть Московитянская, есть ..... - куда не плюнь, со всех сторон Вас ожидают, что бы поиметь, а Гешефт вывести.
Её рвут тысячи шакалов - а нужно всего навсего Воров посадить в тюрьмы.
Верховенство Права.
И валютно-экономическую политику "Государства - Украина"
Восстановить деятельность исполнительной функции институтов Государственной власти
- вместо этого тотальная разруха - - и клоуны на самокатах.
Мнящие себя
Зарабатывающие на торговле Землёй, ингульдгенциями, должностями, ....
Или
- Жаль, что Вы это только начинаете понимать.
И не понимаете причины, следствия, пути противостояния,....
Как сохранить Государство и что уже вчера нужно реально делать...
Интересно, зачем Вам пару лет?
Их и сейчас видно каждый день.
А говорили, что это я вангую ?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Суб 21 лис, 2020 14:35
Не стоит игнорировать другие взгляды, если ОНИ по сути.
Стоит их переваривать и находить свои ошибки!
- Хороший(по сути критикан) - стоит не меньше.
Но всегда понимать с кем имеешь дело:
от 28 октября 2019 года blob:https://www.facebook.com/9d26146d-f047-42f3-ad80-e35e312bdb7f
Или видео не удалили отсюда:
С другой стороны интересна Ваша реакция, когда звучит "Не укради!"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Суб 21 лис, 2020 15:22
Это страшно, когда Украина имеет такие "официальные лица", но это наша реальность:
- Это разве не реальность загоняющая нас в ... современный неофеодалізм?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Суб 21 лис, 2020 19:08
Додано: Суб 21 лис, 2020 20:03
Напишите пожалуйста где там по делу? Я лично вижу шовинизм и ксенофобию по отношению к украинцам.
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