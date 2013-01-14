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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4186418741884189
Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 20:58

  bevzaalex написав:Kudrjavuy
Поделюсь сокровенным.
Разве может слепой вести слепого?
Восточная Украина больна.
Украина больна.
Россия больна.
пс. пишу быстро, пока не пришёл мой хозяин.

Это то, что несёт за собой оккупация: https://twitter.com/newkc14/status/1329821414447263746
Ну, а этим я сходил в туалет ещё при совке.
Ибо кроме Азербайджана были попытки поиметь ещё иные республики.
Об этом я рассказывал в этой ветке.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 23:01

Сегодня, к тому же можно сказать трагедия для педагогики Украины.
В условиях ликвидации Вищої школи.
Украина потеряла Великого Педагога.
Виктора Федоровича Шаталова.
https://aif.ru/society/people/suvorov_o ... r_shatalov
20.11.2020 12:49Андрей Сидорчик 3389
Суворов от педагогики. Умер легендарный учитель-новатор Виктор Шаталов

Прикольный дядька был. Посасывал папироску в аудитории, сквозь редкие кривые зубы.
"Умный в гору не полезет - решать то что Вам навязывают никогда не будет - он гору обойдёт."
Его "Курс параметрических уравнений" до сих пор приходится вспоминать в жизни.

Из его "школы":
- Что сегодня происходит с Украиной?
- Реформы?(развитие) Что бы жить лучше - А кто не даёт сейчас работать и жить лучше?
- Их цель?(реформ)
- Развал и уничтожение Украины.(это то, что происходит)
- Что бы было лучше.
- Кому?
В чём смысл реформ и кто не даёт сейчас жить достойно?
..................................................
Видно результат в происходящем?
- Да!
- Полная продажа интересов уКРАИНЦЕВ И Украины, и свалить с неё нахрен.
- Кем?
- Зачем их содержать и кормить?(продавателей)
- вместо того, что бы делать жизнь лучше?

Отсюда:
- видите ли Вы перспективу происходящего?(результат)
- увы...... страшный.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 12:37

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  Replay написав:Прикольная ветка, конечно.
Всё по Темникам, методичкам, видать операционистки подрабатывают в свободное от работы время.
И всё по какому-то вражескому плану идёт, на самом деле.

Приехали...
Вам поимённо расклад давали... - деяния, методику, ....
Есть Соросовская, есть Московитянская, есть ..... - куда не плюнь, со всех сторон Вас ожидают, что бы поиметь, а Гешефт вывести.
  Replay написав: Гайки закручиваются, лохи прогинаются, те кто сильнее - уходят из правового поля, кто-то просто уезжает.
Украина слабеет с каждым днём, с каждым часом.

Её рвут тысячи шакалов - а нужно всего навсего Воров посадить в тюрьмы.
Верховенство Права.
И валютно-экономическую политику "Государства - Украина"
Восстановить деятельность исполнительной функции институтов Государственной власти
- вместо этого тотальная разруха - :lol: - и клоуны на самокатах.
Мнящие себя https://pbs.twimg.com/media/EnUQcKAXcAM ... name=small
Зарабатывающие на торговле Землёй, ингульдгенциями, должностями, .... https://agroter.com.ua/2020/11/08/ukray ... i-85-mlrd/
Или https://player.obozrevatel.com/video/fi ... 6/240p.mp4
  Replay написав: Складывается впечатление, что мы просто приближаемся к Финалу Игры, которую Кто-то разыграл с некогда сильной и независимой страной.

- Жаль, что Вы это только начинаете понимать.
И не понимаете причины, следствия, пути противостояния,....
Как сохранить Государство и что уже вчера нужно реально делать...
  Replay написав:В ближайшие пару лет, увидим заказчиков.


Интересно, зачем Вам пару лет?
Их и сейчас видно каждый день.

  Replay написав: Боюсь, некоторые, будут сильно удивлены тому, что играли совсем не на той стороне, что думали. :(

:D
А говорили, что это я вангую :lol: ?
Ведущая Снежана Егорова заявила, что Украина - "закрытый проект", так как государства у народа не осталось. Также, по словам Егоровой, Украина "обрела независимость от здравого смысла", сообщает Диалог.UA. По мнению Егоровой, с Украиной произошла катастрофа и беда. "На мой взгляд, проект "Украина" закрыт, вот вообще априори закрыт. У нас давно нет государства, нет нормальных адекватных лидеров", – заявила Егорова и добавила, что с каждым годом ситуация в Украине только ухудшается. По мнению ведущей, низкая явка на выборах - результат "непрофессиональности рагулей". "Когда я поняла, как организованы эти выборы, я подумала, что "когда рагули берутся за дело – мы видим "высокий уровень игры"", – заявила ведущая в эфире телеканала "Наш".

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/showbiz/217900_1603727065
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 14:29

Kudrjavuy зачем сюда постить пророссийских Снежан Егоровых?
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 14:35

  BIGor написав:Kudrjavuy зачем сюда постить пророссийских Снежан Егоровых?

Не стоит игнорировать другие взгляды, если ОНИ по сути.
Стоит их переваривать и находить свои ошибки!
- Хороший(по сути критикан) - стоит не меньше.

Но всегда понимать с кем имеешь дело:
от 28 октября 2019 года blob:https://www.facebook.com/9d26146d-f047-42f3-ad80-e35e312bdb7f
Или видео не удалили отсюда: https://patrioty.org.ua/politic/z-arkhi ... 52502.html

С другой стороны интересна Ваша реакция, когда звучит "Не укради!"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 15:22

Это страшно, когда Украина имеет такие "официальные лица", но это наша реальность:
"Він намагався бути максимально точним": Арестович пояснив скандальні слова Фокіна про відсутність доказів війни з РФ
субота, 21 листопад 2020, 14:15
https://ustymenkooleh.patrioty.org.ua/b ... 53196.html
Речник української делегації вважає, що для Фокіна «думка, що російські вороги, вимагає душевного перевороту».


Представник української делегації в ТКГ Олексій Арестович вважає, що колишній заступник голови делегації Вітольд Фокін невдало висловився, кажучи про те, що він «не бачить доказів війни з Росією», передають Патріоти України з посиланням на Громадське.

«На мою думку, він намагався бути максимально точним і сказати: "Я не маю документальних доказів присутності російських військ зараз на Донбасі". А не те, що він заперечує, що вони були, наприклад, в серпні 2014 року, коли був Іловайськ ... Але він невдало висловився", - додав Арестович.
Речник української делегації вважає, що для Фокіна «думка, що російські вороги, вимагає душевного перевороту». «Він людина, якій за 80 років. Людина, який сформувався в іншому середовищі. Для нього сама думка, що росіяни - вороги, - вона потребує душевного перевороті, відмови від того всього, що він знав і як він ріс», - зазначив він.

- Это разве не реальность загоняющая нас в ... современный неофеодалізм?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 19:08

  bevzaalex написав:Восточная Украина больна.

Вони не хворі. Просто проміняли свободу на холодильник. В результаті не отримали ні холодильника, ні свободи. Це класика.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 20:03

  Kudrjavuy написав:
  BIGor написав:Kudrjavuy зачем сюда постить пророссийских Снежан Егоровых?

Не стоит игнорировать другие взгляды, если ОНИ по сути.
Стоит их переваривать и находить свои ошибки!
- Хороший(по сути критикан) - стоит не меньше.

Напишите пожалуйста где там по делу? Я лично вижу шовинизм и ксенофобию по отношению к украинцам.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 20:45

  andrijk777 написав:
  bevzaalex написав:Восточная Украина больна.

Вони не хворі. Просто проміняли свободу на холодильник. В результаті не отримали ні холодильника, ні свободи. Це класика.

Саме так.
імхо. вважаю, що це симптоми і ускладнення саме хвороби, латентна форма кріптозоркості.
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bevzaalex
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 11:55

повангую.
Мы застанем время реабилитации многих трудов гениев, в том числе и Ленина.
Приведу выдержку из его статьи от 1900г в Искре, и попробую примерить ее на наши украинские больные головы.
Прежде, чем объединяться, и для того, чтобы объединиться, мы должны сначала решительно и определенно размежеваться. Иначе наше объединение было бы лишь фикцией, прикрывающей существующий разброд и мешающей его радикальному устранению. Понятно поэтому, что мы не намерены сделать наш орган простым складом разнообразных воззрений

Те из вас, кого затянет в глубины, прошу учитывать сьогодення и режущий слух *пролетариат* мысленно автозаменять на более широкое понятие, включающее также *вэлфэриат* и *прекариат*.
Мы обращаем свой призыв не только к социалистам и сознательным рабочим. Мы призываем также всех, кого гнетет и давит современный политический строй

А теперь, кто сам без греха, прошу забросать меня камнями.
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