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Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 23 лис, 2020 15:49
У вражеских наймытов, провокаторов, наёмных кликуш, отрабатывающих свои 30 серебрянников,... ну и просто идиотов не существует по по определению понимания затрагиваемой темы.
- Дабы был с кем то "Союз"
- Должно быть Государство
- Союз неизбежен по определению - с Западом, Востоком,... - со всем мировым сообществом.
- Это в любом случае и при любом раскладе обязует честно и много и качественно "работать" ещё лучше "головой".
Как Шаталов объяснял всем своим ученикам:
"Вас идиотов ни кто ни чему не научит! Научиться Вы можете только Сами. Моя задача Вам в этом помочь найти правильный путь."
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Додано: Пон 23 лис, 2020 15:51
andrijk777 написав: bevzaalex написав:
Восточная Украина больна.
Вони не хворі. Просто проміняли свободу на холодильник. В результаті не отримали ні холодильника, ні свободи. Це класика.
Не сотвори себе кумира!
Ибо это наёмный лжепророк!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Додано: Пон 23 лис, 2020 17:36
Kudrjavuy написав:
Не сотвори себе кумира!
Ибо это наёмный лжепророк!
Спасибо за кудрявый ярлык, мне нравится.
Пойду покручусь перед зеркалом, а потом своему хозяину покажу, когда придёт.
За несотворенного кумира отдельный Лайк.
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Додано: Пон 23 лис, 2020 17:39
andrijk777 написав:bevzaalex
Ленін був ідеологом Союзу. Але Союз(такий який ми його знаєм) все-таки побудував Сталін. Хрущов і Брежнєв просто скористались "напрацюваннями" Сталіна.
Тому я відношусь до Леніна скептично, якби він будував Союз, думаю вийшло б щось зовсім не схоже на СРСР.
В першу чергу важлива реалізація, а ідеї - це таке, в кожного купа ідей.
Андрій, якщо Ви не проти, я пізніше висловлю свою думку стосовно зауваження. Не готовий.
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Додано: Чет 03 гру, 2020 19:43
andrijk777 написав: bevzaalex написав:
Восточная Украина больна.
Вони не хворі. Просто проміняли свободу на холодильник. В результаті не отримали ні холодильника, ні свободи. Це класика.
а остальная Украина свободна?...
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
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