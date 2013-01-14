Додано: Пон 23 лис, 2020 15:49

У вражеских наймытов, провокаторов, наёмных кликуш, отрабатывающих свои 30 серебрянников,... ну и просто идиотов не существует по по определению понимания затрагиваемой темы.

- Дабы был с кем то "Союз"

- Должно быть Государство

- Союз неизбежен по определению - с Западом, Востоком,... - со всем мировым сообществом.



- Это в любом случае и при любом раскладе обязует честно и много и качественно "работать" ещё лучше "головой".



Как Шаталов объяснял всем своим ученикам:

"Вас идиотов ни кто ни чему не научит! Научиться Вы можете только Сами. Моя задача Вам в этом помочь найти правильный путь."

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.