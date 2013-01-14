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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4188418941904191
Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 23:04

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html

На защиту Зеленского от "некоторых СМИ" бросился посол Франции в Украине Etienne de Poncins, который рассказал, что Франция и Германия учитывают позицию Украины. При этом он сделал весьма сомнительную услугу и договорантам и Зеленскому. Во-первых - он подтвердил, что изменения вносимые в Минские соглашения носят принципиальный характер и во -вторых - они действительно хранятся в тайне от украинского общества.

Дезертирство членов фракции "слуга народа" в ВР подальше от Зеленского приобретает все более экстравагантные формы. Доверенное лицо Зеленского на президентских выборах, член фракции "Слуга народа" в ВР Евгений Шевченко, на встрече с Лукашенко заявил, что большинство избирателей не хотят видеть Зеленского президентом, а любят и уважают Лукашенко.


20.‎04.‎2021

Подразделениям ВСУ по всей линии соприкосновения запрещено открывать ответный огонь без санкции Генерального штаба ВСУ.

Отозвав заход двух своих кораблей в Черное море администрация Байдена заручилась согласием России на участие Путина в программной для Байдена мировой конференции по климатическим изменениям и его выступление, в противовес Китаю, который пока не дал своего согласия. Это политика и Украина либо должна играть в это, либо играть будут ей.

Совещание (по видеосвязи) политических советников лидеров "Нормандского формата" прошел в "... абсолютно рабочей атмосфере, без каких-либо особых или лишних эмоций ", что не удивительно учитывая, что участников видеоконференции дважды просили не вести запись встречи и не делать сообщений о содержании переговоров. Характерно так же отсутствие даже упоминаний об Ермаке. Теперь это комментирует Резников.‎

19.‎04.‎2021

США прекратило передачу разведывательных данных космических систем слежения высокого разрешения для ГШ ВС Украины. Причина уточняется.

Документ под названием "Комплекс мероприятий по реализации и уточнению базовых договоренностей минских соглашений " никем не подписан. Он передан Зеленскому в качестве "консолидированного мнения заинтересованных сторон". Судя по тому, что Меркель не присутствовала, о содержании документа она не знает (или делает вид, что не знает). То что Зеленский принял этот документ и начал реализацию его содержания (поручение РНБО), он собирается его реализовывать. То что уже на сегодня назначена встреча "политических советников" глав государств-членов "Нормандского формата" свидетельствует что этот документ официально будет оформлен их голосованием.

Общий итог переговоров Макрон-Зеленский.
Комплекс мероприятий по реализации и уточнению базовых договоренностей минских соглашений из 11 базовых позиций принят Зеленским к реализации.
РНБО Украины дано распоряжение готовить специальное заседание по данному вопросу. Подготовленные ею проекты решений касающиеся изменений в Конституции и Законах Украины будут выносится на рассмотрение Верховной Рады Украины в закрытом режиме.
Три основных конституциональных пунктов - изменения статуса территорий определяемых как "отдельные районы Донецкой и Луганской областей", предоставление прав ограниченной автономии (создание собственных органов поддержания правопорядка, право принятия регулирующих актов регионального значения) , предоставление прав фиксированной квоты в составе Верховной Рады (10%).
Кроме того - предоставление фиксированных дотационных отчислений из бюджета Украины, создание свободной экономической зоны, законодательная амнистия всех участников конфликта за период 2014-2021 год.
Из организационных механизмов - передача прав частичного контроля за государственной границей Украины под эгидой ОБСЕ до проведения выборов в районах ОРДЛО, передача полного контроля за государственной границей после проведения выборов и утверждения их результатов.
Всего мероприятий около 60. Все они расписаны в виде плана поэтапной реализации.


В стране полный провал власти, который оплачивается из карманов ее граждан. Более года (!!) государственная аудиторская служба не может начать ревизию ПАО"Укрнафта" и АО "Укргазвидобування".


Заявление секретаря РНБО Данилова в пачке документов на визирование Зеленским. Просьба освободить от должности секретаря РНБО и отправить в распоряжение Министерства обороны.

Во время переговоров Макрона и Зеленского, Макрон не смог назвать дату саммита лидеров "Нормандской четверки".

До появления Байдена в Белом доме американская пресса достаточно скупо освещала вопросы судебного разбирательства Делавэрского суда по поводу Коломойского. Наше освещение данного судебного заседания, после перехода суда в стадию рассмотрения по процедуре "Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act" ( акт RICO) стало практически невозможным.
Потому появление огромной статьи в "Pittsburgh Post-Gazette" которая опубликовала детальное расследование незаконных сделок Игоря Коломойского в США *
скорее всего является сигналом изменения отношения руководства США к данному вопросу и началом полномасштабного расследования связей Коломойского и Зеленского в этом вопросе.
* http://newsinteractive.post-gazette.com ... aundering/


Негативная реакция Макрона в адрес Зеленского ("C'est un menteur, un tricheur. ") связана с передачей ему информации со стороны России об аналогичных предложениях английским и американским сторонам по поводу приобретения "Приватбанка"

И странным образом :oops: :cry: :arrow: :
https://gordonua.com/news/politics/dzhe ... 49237.html

За то, "уже решают", как продавать воду в Крым.
Kudrjavuy
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