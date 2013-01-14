Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
На защиту Зеленского от "некоторых СМИ" бросился посол Франции в Украине Etienne de Poncins, который рассказал, что Франция и Германия учитывают позицию Украины. При этом он сделал весьма сомнительную услугу и договорантам и Зеленскому. Во-первых - он подтвердил, что изменения вносимые в Минские соглашения носят принципиальный характер и во -вторых - они действительно хранятся в тайне от украинского общества.
Дезертирство членов фракции "слуга народа" в ВР подальше от Зеленского приобретает все более экстравагантные формы. Доверенное лицо Зеленского на президентских выборах, член фракции "Слуга народа" в ВР Евгений Шевченко, на встрече с Лукашенко заявил, что большинство избирателей не хотят видеть Зеленского президентом, а любят и уважают Лукашенко.
20.04.2021
Подразделениям ВСУ по всей линии соприкосновения запрещено открывать ответный огонь без санкции Генерального штаба ВСУ.
Отозвав заход двух своих кораблей в Черное море администрация Байдена заручилась согласием России на участие Путина в программной для Байдена мировой конференции по климатическим изменениям и его выступление, в противовес Китаю, который пока не дал своего согласия. Это политика и Украина либо должна играть в это, либо играть будут ей.
Совещание (по видеосвязи) политических советников лидеров "Нормандского формата" прошел в "... абсолютно рабочей атмосфере, без каких-либо особых или лишних эмоций ", что не удивительно учитывая, что участников видеоконференции дважды просили не вести запись встречи и не делать сообщений о содержании переговоров. Характерно так же отсутствие даже упоминаний об Ермаке. Теперь это комментирует Резников.
19.04.2021
США прекратило передачу разведывательных данных космических систем слежения высокого разрешения для ГШ ВС Украины. Причина уточняется.
Документ под названием "Комплекс мероприятий по реализации и уточнению базовых договоренностей минских соглашений " никем не подписан. Он передан Зеленскому в качестве "консолидированного мнения заинтересованных сторон". Судя по тому, что Меркель не присутствовала, о содержании документа она не знает (или делает вид, что не знает). То что Зеленский принял этот документ и начал реализацию его содержания (поручение РНБО), он собирается его реализовывать. То что уже на сегодня назначена встреча "политических советников" глав государств-членов "Нормандского формата" свидетельствует что этот документ официально будет оформлен их голосованием.
Общий итог переговоров Макрон-Зеленский. Комплекс мероприятий по реализации и уточнению базовых договоренностей минских соглашений из 11 базовых позиций принят Зеленским к реализации. РНБО Украины дано распоряжение готовить специальное заседание по данному вопросу. Подготовленные ею проекты решений касающиеся изменений в Конституции и Законах Украины будут выносится на рассмотрение Верховной Рады Украины в закрытом режиме. Три основных конституциональных пунктов - изменения статуса территорий определяемых как "отдельные районы Донецкой и Луганской областей", предоставление прав ограниченной автономии (создание собственных органов поддержания правопорядка, право принятия регулирующих актов регионального значения) , предоставление прав фиксированной квоты в составе Верховной Рады (10%). Кроме того - предоставление фиксированных дотационных отчислений из бюджета Украины, создание свободной экономической зоны, законодательная амнистия всех участников конфликта за период 2014-2021 год. Из организационных механизмов - передача прав частичного контроля за государственной границей Украины под эгидой ОБСЕ до проведения выборов в районах ОРДЛО, передача полного контроля за государственной границей после проведения выборов и утверждения их результатов. Всего мероприятий около 60. Все они расписаны в виде плана поэтапной реализации.
В стране полный провал власти, который оплачивается из карманов ее граждан. Более года (!!) государственная аудиторская служба не может начать ревизию ПАО"Укрнафта" и АО "Укргазвидобування".
Заявление секретаря РНБО Данилова в пачке документов на визирование Зеленским. Просьба освободить от должности секретаря РНБО и отправить в распоряжение Министерства обороны.
Во время переговоров Макрона и Зеленского, Макрон не смог назвать дату саммита лидеров "Нормандской четверки".
До появления Байдена в Белом доме американская пресса достаточно скупо освещала вопросы судебного разбирательства Делавэрского суда по поводу Коломойского. Наше освещение данного судебного заседания, после перехода суда в стадию рассмотрения по процедуре "Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act" ( акт RICO) стало практически невозможным. Потому появление огромной статьи в "Pittsburgh Post-Gazette" которая опубликовала детальное расследование незаконных сделок Игоря Коломойского в США * скорее всего является сигналом изменения отношения руководства США к данному вопросу и началом полномасштабного расследования связей Коломойского и Зеленского в этом вопросе. * http://newsinteractive.post-gazette.com ... aundering/
Негативная реакция Макрона в адрес Зеленского ("C'est un menteur, un tricheur. ") связана с передачей ему информации со стороны России об аналогичных предложениях английским и американским сторонам по поводу приобретения "Приватбанка"