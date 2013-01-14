21.‎04.‎2021Во время визита в Великобританию главнокомандующего ВСУ генерал-полковника Хомчака, начальник штаба обороны Великобритании генерал Nicholas Patrick Carter обратил его внимание на имеющиеся недостатки в работе с оперативными данными предоставляемыми разведывательными структурами Великобритании и США. Суть претензий выясняется.Сегодня, вечером, состоится совещание (видеоконференция) Путина и верхушки силовых структур РФ. Тема - неизвестна. Бронируемое время - до 23-00."Ни о какой интеграции ДНР и ЛНР в состав Российской Федерации не может быть и речи."Кирилл Дмитриев, глава консультативно-аналитической группы при президенте РФ Путине, совещание в Совете безопасности РФ 14.04.2021 г.Требование Зеленского о выделении кредита в размере 5-8 млрд. евро на "реинтеграцию Донбасса" находится в стадии консультативных обсуждений между представителями Франции и Германии.Дезертирство членов фракции "слуга народа" в ВР подальше от Зеленского приобретает все более экстравагантные формы. Доверенное лицо Зеленского на президентских выборах, член фракции "Слуга народа" в ВР Евгений Шевченко, на встрече с Лукашенко заявил, что большинство избирателей не хотят видеть Зеленского президентом, а любят и уважают Лукашенко.20.‎04.‎2021Подразделениям ВСУ по всей линии соприкосновения запрещено открывать ответный огонь без санкции Генерального штаба ВСУ.Отозвав заход двух своих кораблей в Черное море администрация Байдена заручилась согласием России на участие Путина в программной для Байдена мировой конференции по климатическим изменениям и его выступление, в противовес Китаю, который пока не дал своего согласия. Это политика и Украина либо должна играть в это, либо играть будут ей.Совещание (по видеосвязи) политических советников лидеров "Нормандского формата" прошел в "... абсолютно рабочей атмосфере, без каких-либо особых или лишних эмоций ", что не удивительно учитывая, что участников видеоконференции дважды просили не вести запись встречи и не делать сообщений о содержании переговоров. Характерно так же отсутствие даже упоминаний об Ермаке. Теперь это комментирует Резников.‎19.‎04.‎2021США прекратило передачу разведывательных данных космических систем слежения высокого разрешения для ГШ ВС Украины. Причина уточняется.Документ под названием "Комплекс мероприятий по реализации и уточнению базовых договоренностей минских соглашений " никем не подписан. Он передан Зеленскому в качестве "консолидированного мнения заинтересованных сторон". Судя по тому, что Меркель не присутствовала, о содержании документа она не знает (или делает вид, что не знает). То что Зеленский принял этот документ и начал реализацию его содержания (поручение РНБО), он собирается его реализовывать. То что уже на сегодня назначена встреча "политических советников" глав государств-членов "Нормандского формата" свидетельствует что этот документ официально будет оформлен их голосованием.Общий итог переговоров Макрон-Зеленский.Комплекс мероприятий по реализации и уточнению базовых договоренностей минских соглашений из 11 базовых позиций принят Зеленским к реализации.РНБО Украины дано распоряжение готовить специальное заседание по данному вопросу. Подготовленные ею проекты решений касающиеся изменений в Конституции и Законах Украины будут выносится на рассмотрение Верховной Рады Украины в закрытом режиме.Три основных конституциональных пунктов - изменения статуса территорий определяемых как "отдельные районы Донецкой и Луганской областей", предоставление прав ограниченной автономии (создание собственных органов поддержания правопорядка, право принятия регулирующих актов регионального значения) , предоставление прав фиксированной квоты в составе Верховной Рады (10%).Кроме того - предоставление фиксированных дотационных отчислений из бюджета Украины, создание свободной экономической зоны, законодательная амнистия всех участников конфликта за период 2014-2021 год.Из организационных механизмов - передача прав частичного контроля за государственной границей Украины под эгидой ОБСЕ до проведения выборов в районах ОРДЛО, передача полного контроля за государственной границей после проведения выборов и утверждения их результатов.Всего мероприятий около 60. Все они расписаны в виде плана поэтапной реализации.В стране полный провал власти, который оплачивается из карманов ее граждан. Более года (!!) государственная аудиторская служба не может начать ревизию ПАО"Укрнафта" и АО "Укргазвидобування".Заявление секретаря РНБО Данилова в пачке документов на визирование Зеленским. Просьба освободить от должности секретаря РНБО и отправить в распоряжение Министерства обороны.Во время переговоров Макрона и Зеленского, Макрон не смог назвать дату саммита лидеров "Нормандской четверки".До появления Байдена в Белом доме американская пресса достаточно скупо освещала вопросы судебного разбирательства Делавэрского суда по поводу Коломойского. Наше освещение данного судебного заседания, после перехода суда в стадию рассмотрения по процедуре "Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act" ( акт RICO) стало практически невозможным.Потому появление огромной статьи в "Pittsburgh Post-Gazette" которая опубликовала детальное расследование незаконных сделок Игоря Коломойского в США *скорее всего является сигналом изменения отношения руководства США к данному вопросу и началом полномасштабного расследования связей Коломойского и Зеленского в этом вопросе.Негативная реакция Макрона в адрес Зеленского ("C'est un menteur, un tricheur. ") связана с передачей ему информации со стороны России об аналогичных предложениях английским и американским сторонам по поводу приобретения "Приватбанка"