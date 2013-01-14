Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Во время визита в Великобританию главнокомандующего ВСУ генерал-полковника Хомчака, начальник штаба обороны Великобритании генерал Nicholas Patrick Carter обратил его внимание на имеющиеся недостатки в работе с оперативными данными предоставляемыми разведывательными структурами Великобритании и США. Суть претензий выясняется.
Сегодня, вечером, состоится совещание (видеоконференция) Путина и верхушки силовых структур РФ. Тема - неизвестна. Бронируемое время - до 23-00.
"Ни о какой интеграции ДНР и ЛНР в состав Российской Федерации не может быть и речи." Кирилл Дмитриев, глава консультативно-аналитической группы при президенте РФ Путине, совещание в Совете безопасности РФ 14.04.2021 г.
Требование Зеленского о выделении кредита в размере 5-8 млрд. евро на "реинтеграцию Донбасса" находится в стадии консультативных обсуждений между представителями Франции и Германии.
На защиту Зеленского от "некоторых СМИ" бросился посол Франции в Украине Etienne de Poncins, который рассказал, что Франция и Германия учитывают позицию Украины. При этом он сделал весьма сомнительную услугу и договорантам и Зеленскому. Во-первых - он подтвердил, что изменения вносимые в Минские соглашения носят принципиальный характер и во -вторых - они действительно хранятся в тайне от украинского общества.
Дезертирство членов фракции "слуга народа" в ВР подальше от Зеленского приобретает все более экстравагантные формы. Доверенное лицо Зеленского на президентских выборах, член фракции "Слуга народа" в ВР Евгений Шевченко, на встрече с Лукашенко заявил, что большинство избирателей не хотят видеть Зеленского президентом, а любят и уважают Лукашенко.
20.04.2021
Подразделениям ВСУ по всей линии соприкосновения запрещено открывать ответный огонь без санкции Генерального штаба ВСУ.
Отозвав заход двух своих кораблей в Черное море администрация Байдена заручилась согласием России на участие Путина в программной для Байдена мировой конференции по климатическим изменениям и его выступление, в противовес Китаю, который пока не дал своего согласия. Это политика и Украина либо должна играть в это, либо играть будут ей.
Совещание (по видеосвязи) политических советников лидеров "Нормандского формата" прошел в "... абсолютно рабочей атмосфере, без каких-либо особых или лишних эмоций ", что не удивительно учитывая, что участников видеоконференции дважды просили не вести запись встречи и не делать сообщений о содержании переговоров. Характерно так же отсутствие даже упоминаний об Ермаке. Теперь это комментирует Резников.
19.04.2021
США прекратило передачу разведывательных данных космических систем слежения высокого разрешения для ГШ ВС Украины. Причина уточняется.
Документ под названием "Комплекс мероприятий по реализации и уточнению базовых договоренностей минских соглашений " никем не подписан. Он передан Зеленскому в качестве "консолидированного мнения заинтересованных сторон". Судя по тому, что Меркель не присутствовала, о содержании документа она не знает (или делает вид, что не знает). То что Зеленский принял этот документ и начал реализацию его содержания (поручение РНБО), он собирается его реализовывать. То что уже на сегодня назначена встреча "политических советников" глав государств-членов "Нормандского формата" свидетельствует что этот документ официально будет оформлен их голосованием.
Общий итог переговоров Макрон-Зеленский. Комплекс мероприятий по реализации и уточнению базовых договоренностей минских соглашений из 11 базовых позиций принят Зеленским к реализации. РНБО Украины дано распоряжение готовить специальное заседание по данному вопросу. Подготовленные ею проекты решений касающиеся изменений в Конституции и Законах Украины будут выносится на рассмотрение Верховной Рады Украины в закрытом режиме. Три основных конституциональных пунктов - изменения статуса территорий определяемых как "отдельные районы Донецкой и Луганской областей", предоставление прав ограниченной автономии (создание собственных органов поддержания правопорядка, право принятия регулирующих актов регионального значения) , предоставление прав фиксированной квоты в составе Верховной Рады (10%). Кроме того - предоставление фиксированных дотационных отчислений из бюджета Украины, создание свободной экономической зоны, законодательная амнистия всех участников конфликта за период 2014-2021 год. Из организационных механизмов - передача прав частичного контроля за государственной границей Украины под эгидой ОБСЕ до проведения выборов в районах ОРДЛО, передача полного контроля за государственной границей после проведения выборов и утверждения их результатов. Всего мероприятий около 60. Все они расписаны в виде плана поэтапной реализации.
В стране полный провал власти, который оплачивается из карманов ее граждан. Более года (!!) государственная аудиторская служба не может начать ревизию ПАО"Укрнафта" и АО "Укргазвидобування".
Заявление секретаря РНБО Данилова в пачке документов на визирование Зеленским. Просьба освободить от должности секретаря РНБО и отправить в распоряжение Министерства обороны.
Во время переговоров Макрона и Зеленского, Макрон не смог назвать дату саммита лидеров "Нормандской четверки".
До появления Байдена в Белом доме американская пресса достаточно скупо освещала вопросы судебного разбирательства Делавэрского суда по поводу Коломойского. Наше освещение данного судебного заседания, после перехода суда в стадию рассмотрения по процедуре "Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act" ( акт RICO) стало практически невозможным. Потому появление огромной статьи в "Pittsburgh Post-Gazette" которая опубликовала детальное расследование незаконных сделок Игоря Коломойского в США * скорее всего является сигналом изменения отношения руководства США к данному вопросу и началом полномасштабного расследования связей Коломойского и Зеленского в этом вопросе. * http://newsinteractive.post-gazette.com ... aundering/
Негативная реакция Макрона в адрес Зеленского ("C'est un menteur, un tricheur. ") связана с передачей ему информации со стороны России об аналогичных предложениях английским и американским сторонам по поводу приобретения "Приватбанка"
https://ua24ua.net/konstantin-grinchuk- ... ozu-voyni/ Константин Гринчук( экс-советник министра по чрезвычайным ситуациям Украины): Про угрозу войны! У меня такое впечатление, что всё их внимание только на армию, потому, что их семьи «защищены» виллами в Италии, Испании, Кипре, и чартеры под парами
А как вы думаете почему (сепары, бандиты, враги, подонки...) в Донецке проверяют готовность систем оповещения и инженерных укрытий (бомбоубежищ) для населения, а наше такое «заботливое и народное» государственное руководство, откровенно «положило», как на эти мероприятия, так и на население вообще?
Лично у меня складывается впечатление, что всё их внимание только на армию, это только потому, что их семьи давно «защищены» виллами в Италии, Испании, Кипре.., а чартеры стоят на парах.
Получается, что армия им нужна в первую очередь для защиты их активов, а не раб силы, которую они потом найдут.
Да, а как иначе должен думать профессионал четко понимающий, что должно происходить в государстве, когда уже весь мир заговорил, обеспокоен реальной угрозой начала войны?
Такое поведение СНБО, Верховного, ГШ, КМУ в моем понимании намного хуже и преступнее, чем сбор оружия и боеприпасов в Крыму даже у часовых с запретом открытия огня.
Если только допустить, что эти угрозы перейдут к реалиям, то жертв будет очень много, но как я понимаю, среди нас (простых людей).
Знаете, любая война это жертвы, но одно дело, когда было сделано всё для их минимизации и другое, когда преступно не делалось НИЧЕГО!
Да, эти подлецы потом найдут кучу отмазок и «о подлости агрессора» и «нарушении Женевской Конвенции», ...
Только хочу чтобы все понимали, что так себя ведут только или полные идиоты, или реальные враги государства !
Да, и не паникуйте!
Нам сейчас вроде так говорят?
Только забывают добавить: «когда мы свалим», а вот мы останемся беспомощными в ими искусственно организованном хаосе.
Вот и Хомчак не создавая территориальную оборону, просит не создавать отряды обороны.
А действительно, зачем они им?
Они нужны Украине и украинцам. Ну, вы поняли.
Смотришь на этот дебилизм, или откровенное предательство и так 1941 год напоминает.
P. S. А ниже фото результатов ударов Каспийской флотилии «убийцы» и его авиации по миллионному Алеппо, где тоже никто не хотел верить, что подобное возможно, когда одному идиоту надо доказать свои имперские амбиции.