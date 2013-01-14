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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4188418941904191
Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 11:58

Пару дней и столько событий:
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
21.‎04.‎2021

Во время визита в Великобританию главнокомандующего ВСУ генерал-полковника Хомчака, начальник штаба обороны Великобритании генерал Nicholas Patrick Carter обратил его внимание на имеющиеся недостатки в работе с оперативными данными предоставляемыми разведывательными структурами Великобритании и США. Суть претензий выясняется.

Сегодня, вечером, состоится совещание (видеоконференция) Путина и верхушки силовых структур РФ. Тема - неизвестна. Бронируемое время - до 23-00.

"Ни о какой интеграции ДНР и ЛНР в состав Российской Федерации не может быть и речи."
Кирилл Дмитриев, глава консультативно-аналитической группы при президенте РФ Путине, совещание в Совете безопасности РФ 14.04.2021 г.

Требование Зеленского о выделении кредита в размере 5-8 млрд. евро на "реинтеграцию Донбасса" находится в стадии консультативных обсуждений между представителями Франции и Германии.

На защиту Зеленского от "некоторых СМИ" бросился посол Франции в Украине Etienne de Poncins, который рассказал, что Франция и Германия учитывают позицию Украины. При этом он сделал весьма сомнительную услугу и договорантам и Зеленскому. Во-первых - он подтвердил, что изменения вносимые в Минские соглашения носят принципиальный характер и во -вторых - они действительно хранятся в тайне от украинского общества.

Дезертирство членов фракции "слуга народа" в ВР подальше от Зеленского приобретает все более экстравагантные формы. Доверенное лицо Зеленского на президентских выборах, член фракции "Слуга народа" в ВР Евгений Шевченко, на встрече с Лукашенко заявил, что большинство избирателей не хотят видеть Зеленского президентом, а любят и уважают Лукашенко.


20.‎04.‎2021

Подразделениям ВСУ по всей линии соприкосновения запрещено открывать ответный огонь без санкции Генерального штаба ВСУ.

Отозвав заход двух своих кораблей в Черное море администрация Байдена заручилась согласием России на участие Путина в программной для Байдена мировой конференции по климатическим изменениям и его выступление, в противовес Китаю, который пока не дал своего согласия. Это политика и Украина либо должна играть в это, либо играть будут ей.

Совещание (по видеосвязи) политических советников лидеров "Нормандского формата" прошел в "... абсолютно рабочей атмосфере, без каких-либо особых или лишних эмоций ", что не удивительно учитывая, что участников видеоконференции дважды просили не вести запись встречи и не делать сообщений о содержании переговоров. Характерно так же отсутствие даже упоминаний об Ермаке. Теперь это комментирует Резников.‎

19.‎04.‎2021

США прекратило передачу разведывательных данных космических систем слежения высокого разрешения для ГШ ВС Украины. Причина уточняется.

Документ под названием "Комплекс мероприятий по реализации и уточнению базовых договоренностей минских соглашений " никем не подписан. Он передан Зеленскому в качестве "консолидированного мнения заинтересованных сторон". Судя по тому, что Меркель не присутствовала, о содержании документа она не знает (или делает вид, что не знает). То что Зеленский принял этот документ и начал реализацию его содержания (поручение РНБО), он собирается его реализовывать. То что уже на сегодня назначена встреча "политических советников" глав государств-членов "Нормандского формата" свидетельствует что этот документ официально будет оформлен их голосованием.

Общий итог переговоров Макрон-Зеленский.
Комплекс мероприятий по реализации и уточнению базовых договоренностей минских соглашений из 11 базовых позиций принят Зеленским к реализации.
РНБО Украины дано распоряжение готовить специальное заседание по данному вопросу. Подготовленные ею проекты решений касающиеся изменений в Конституции и Законах Украины будут выносится на рассмотрение Верховной Рады Украины в закрытом режиме.
Три основных конституциональных пунктов - изменения статуса территорий определяемых как "отдельные районы Донецкой и Луганской областей", предоставление прав ограниченной автономии (создание собственных органов поддержания правопорядка, право принятия регулирующих актов регионального значения) , предоставление прав фиксированной квоты в составе Верховной Рады (10%).
Кроме того - предоставление фиксированных дотационных отчислений из бюджета Украины, создание свободной экономической зоны, законодательная амнистия всех участников конфликта за период 2014-2021 год.
Из организационных механизмов - передача прав частичного контроля за государственной границей Украины под эгидой ОБСЕ до проведения выборов в районах ОРДЛО, передача полного контроля за государственной границей после проведения выборов и утверждения их результатов.
Всего мероприятий около 60. Все они расписаны в виде плана поэтапной реализации.


В стране полный провал власти, который оплачивается из карманов ее граждан. Более года (!!) государственная аудиторская служба не может начать ревизию ПАО"Укрнафта" и АО "Укргазвидобування".


Заявление секретаря РНБО Данилова в пачке документов на визирование Зеленским. Просьба освободить от должности секретаря РНБО и отправить в распоряжение Министерства обороны.

Во время переговоров Макрона и Зеленского, Макрон не смог назвать дату саммита лидеров "Нормандской четверки".

До появления Байдена в Белом доме американская пресса достаточно скупо освещала вопросы судебного разбирательства Делавэрского суда по поводу Коломойского. Наше освещение данного судебного заседания, после перехода суда в стадию рассмотрения по процедуре "Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act" ( акт RICO) стало практически невозможным.
Потому появление огромной статьи в "Pittsburgh Post-Gazette" которая опубликовала детальное расследование незаконных сделок Игоря Коломойского в США *
скорее всего является сигналом изменения отношения руководства США к данному вопросу и началом полномасштабного расследования связей Коломойского и Зеленского в этом вопросе.
* http://newsinteractive.post-gazette.com ... aundering/


Негативная реакция Макрона в адрес Зеленского ("C'est un menteur, un tricheur. ") связана с передачей ему информации со стороны России об аналогичных предложениях английским и американским сторонам по поводу приобретения "Приватбанка"
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 12:11

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?


https://ua24ua.net/konstantin-grinchuk- ... ozu-voyni/
Константин Гринчук( экс-советник министра по чрезвычайным ситуациям Украины): Про угрозу войны!
У меня такое впечатление, что всё их внимание только на армию, потому, что их семьи «защищены» виллами в Италии, Испании, Кипре, и чартеры под парами

А как вы думаете почему (сепары, бандиты, враги, подонки...) в Донецке проверяют готовность систем оповещения и инженерных укрытий (бомбоубежищ) для населения, а наше такое «заботливое и народное» государственное руководство, откровенно «положило», как на эти мероприятия, так и на население вообще?

Лично у меня складывается впечатление, что всё их внимание только на армию, это только потому, что их семьи давно «защищены» виллами в Италии, Испании, Кипре.., а чартеры стоят на парах.

Получается, что армия им нужна в первую очередь для защиты их активов, а не раб силы, которую они потом найдут.

Да, а как иначе должен думать профессионал четко понимающий, что должно происходить в государстве, когда уже весь мир заговорил, обеспокоен реальной угрозой начала войны?

Такое поведение СНБО, Верховного, ГШ, КМУ в моем понимании намного хуже и преступнее, чем сбор оружия и боеприпасов в Крыму даже у часовых с запретом открытия огня.

Если только допустить, что эти угрозы перейдут к реалиям, то жертв будет очень много, но как я понимаю, среди нас (простых людей).

Знаете, любая война это жертвы, но одно дело, когда было сделано всё для их минимизации и другое, когда преступно не делалось НИЧЕГО!

Да, эти подлецы потом найдут кучу отмазок и «о подлости агрессора» и «нарушении Женевской Конвенции», ...

Только хочу чтобы все понимали, что так себя ведут только или полные идиоты, или реальные враги государства !

Да, и не паникуйте!

Нам сейчас вроде так говорят?

Только забывают добавить: «когда мы свалим», а вот мы останемся беспомощными в ими искусственно организованном хаосе.

Вот и Хомчак не создавая территориальную оборону, просит не создавать отряды обороны.

А действительно, зачем они им?

Они нужны Украине и украинцам. Ну, вы поняли.

Смотришь на этот дебилизм, или откровенное предательство и так 1941 год напоминает.

P. S. А ниже фото результатов ударов Каспийской флотилии «убийцы» и его авиации по миллионному Алеппо, где тоже никто не хотел верить, что подобное возможно, когда одному идиоту надо доказать свои имперские амбиции.

Константин Гринчук
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 13:11

Я, так понимаю, большинству только подходит понимание размер ущерба, причинённого Украине "новой властью"? :shock: Их сущность?
https://ua.interfax.com.ua/news/video/738842.html
Видео с ютуба Интерфакс 32-37 минута.
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 14:36

А вот, где и зрада:
https://censor.net/ru/news/3261338/mini ... f_reznikov
22.04.21 11:51 Минимум 400 тыс. жителей Донбасса получили паспорта РФ, - Резников

Минимум 400 тыс. жителей Донбасса получили паспорта РФ, - РезниковМинимум 400 тыс. жителей временно оккупированных частей Луганской и Донецкой областей получили российские паспорта, сообщил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.
"Статистика постоянно меняется, они заявляют одно, мы проверяем - другое. Но минимум 400 тыс. (человек, которые получили паспорта РФ. – Ред.) есть, это правда", - сказал министр

Именно, как удачный вариант только форсируется.
За то, клоуны с бубнами только резвятся... - "разводят"...
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 14:42

Отличное основание лишить гражданства, одновременно лишая права голоса.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 15:01

  Hotab написав:Отличное основание лишить гражданства, одновременно лишая права голоса.

:oops: :cry: Они и так, лишены с 2014года гражданства.
- Там правит и устанавливает свои порядки Агрессор.
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