Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
В ходе реформы оборонно-промышленного сектора в Украине планируют вместо государственного концерна "Укроборонпром" создать две управляющие компании - "Оборонные системы Украины" и "Аэрокосмические системы Украины". Они будут включать в себя шесть и три холдинга соответственно. Об этом во время выступления на форуме "Украина 30" рассказал министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, "Оборонные системы" и "Аэрокосмические системы" - это управляющие компании, которые будут заниматься разработками стратегий и привлечением инвестиций.
В состав "Оборонных систем" предварительно войдут шесть холдингов:
"Авиаремонт"; "Бронетехника"; "Высокоточное оружие"; "Боеприпасы и специальная химия"; "Радарные системы"; "Морские системы". "Аэрокосмические системы" будут состоять из трех холдингов:
"Авиационные двигатели"; "Антонов"; "Ракетно-космический центр "Южный", в который войдут корпоратизированные предприятие, которые сегодня находятся в сфере управления Государственного космического агентства Украины. "Компании будут находиться в сфере управления Министерства по вопросам стратегических отраслей и промышленности. В ходе их создания будут созданы и реализованы, принятые в странах ЕС и НАТО, правила корпоративного управления: исполнительные директората, наблюдательные советы и прочее", - заявил Уруский.
Работать некому, ... - предприятия переходят на однодневку, а они делят и отнимают, ... ибо им "на жизнь в Киеве не хватает." - Оборонка? Зачем работать, когда есть ГЕШЕФТ?