Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
В ходе реформы оборонно-промышленного сектора в Украине планируют вместо государственного концерна "Укроборонпром" создать две управляющие компании - "Оборонные системы Украины" и "Аэрокосмические системы Украины". Они будут включать в себя шесть и три холдинга соответственно. Об этом во время выступления на форуме "Украина 30" рассказал министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, "Оборонные системы" и "Аэрокосмические системы" - это управляющие компании, которые будут заниматься разработками стратегий и привлечением инвестиций.
В состав "Оборонных систем" предварительно войдут шесть холдингов:
"Авиаремонт"; "Бронетехника"; "Высокоточное оружие"; "Боеприпасы и специальная химия"; "Радарные системы"; "Морские системы". "Аэрокосмические системы" будут состоять из трех холдингов:
"Авиационные двигатели"; "Антонов"; "Ракетно-космический центр "Южный", в который войдут корпоратизированные предприятие, которые сегодня находятся в сфере управления Государственного космического агентства Украины. "Компании будут находиться в сфере управления Министерства по вопросам стратегических отраслей и промышленности. В ходе их создания будут созданы и реализованы, принятые в странах ЕС и НАТО, правила корпоративного управления: исполнительные директората, наблюдательные советы и прочее", - заявил Уруский.
Работать некому, ... - предприятия переходят на однодневку, а они делят и отнимают, ... ибо им "на жизнь в Киеве не хватает." - Оборонка? Зачем работать, когда есть ГЕШЕФТ?
НОВОСТЬ Мустафа Найем за четыре месяца в “Укроборонпроме” заработал более 3 млн гривен [09:40 12 мая 2021 года ] http://ukrrudprom.com/news/Mustafa_Naye ... al_bo.html Мустафа Найем, которого недавно уволили с должности заместителя генерального директора государственного концерна “Укроборонпром”, за последние четыре месяца работы в концерне получил примерно 3,3 миллиона гривен зарплаты. Об этом сообщается в его декларации Национальному агентству по предупреждению коррупции после увольнения.
Согласно информации в декларации, в период с 1 января по 29 апреля 2021 года Найем заработал в “Укроборонпроме” 3 млн 255 тыс. 780 гривен. Таким образом, его месячный оклад составлял 813, 9 тысяч гривен.
Отметим, что по сравнению с 2020 годом, за который Найем задекларировал 3,007 млн гривен зарплаты, его оклад существенно вырос.
Напомним, Мустафа Найем был назначен заместителем гендиректора гендиректора “Укроборонпрома” в ноябре 2019 года. Осенью следующего года он получил еще одну должность - директора по активам концерна. В конце апреля 2021 года стало известно, что его должность в концерне сократили.
И...
середа, 12 травня 2021 р. ХКБМ частково переходить на одноденний робочий тиждень https://www.ukrmilitary.com/2021/05/kmbd.html Харківське конструкторське бюро машинобудування, яке отримало замовлення на 77 БТР-4, готується до часткового переходу на одноденний робочий тиждень.
Про переведення понад 100 висококваліфікованих працівників ДП «Харківського конструкторського бюро з машинобудування імені O.O. Морозова» на одноденний графік роботи з 14 липня 2021 року стало відомо інформагенції Defense Express.
При цьому, «скорочення», насамперед торкнеться інтелектуальної складової колективу, зокрема конструкторів. А інші працівники (зокрема, зварювальники) навпаки будуть працювати у три зміни – робити корпуси нових бронетранспортерів. ................................................................................. Згідно з поясненнями ХКБМ, попри всі замовлення, там готуються до нестачі у фонді заробітної плати за підсумками року й через це вже планують скорочення витрат за рахунок на найбільш «дорогих» працівників (середня зарплата котрих становить близько 14-25 тисяч гривень), пише Defense Express.
Як на таку «стратегію» дивляться топменеджери концерну, які отримують по 500-800 тис. грн на місяць без жодних затримок, та рапортують про чергові досягнення (зокрема і в бронетанковому виробництві) наразі невідомо.
Так, наприклад, генеральний директор Укроборонпрому Юрій Гусєв у квітні задекларував майже 925 тисяч гривень зарплати.