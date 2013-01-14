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Почему провалено выполнение стратегического указа?

Также одной из главных тем первого дня форума была официально объявлена Стратегия национальной безопасности Украины. Этому документу уже почти восемь месяцев, он был утвержден указом Зеленского 14 сентября прошлого года. Как известно, тематические форумы «Украина 30» начали проводиться по инициативе Зеленского еще с февраля, и вся эта серия форумов задумана Банковой как прелюдия к празднованию 30-летия Независимости Украины. Тогда же, еще в феврале, был составлен план форумов, и дата проведения нынешнего форума, на тему нацбезопасности, была специально подобрана так, чтобы хватило времени для подготовки мощной пиар-акции.



В упомянутом стратегическом указе Зеленский поручил Кабмину и другим органам в шестимесячный срок разработать и внести в СНБО или самостоятельно утвердить 15 стратегических документов. Вот их перечень:



Стратегия человеческого развития;

Стратегия военной безопасности Украины;

Стратегия общественной безопасности и гражданской защиты Украины;

Стратегия развития оборонно-промышленного комплекса Украины;

Стратегия экономической безопасности;

Стратегия биобезопасности и биологической защиты;

Стратегия информационной безопасности;

Стратегия кибербезопасности Украины;

Стратегия внешнеполитической деятельности;

Стратегия обеспечения государственной безопасности;

Национальная разведывательная программа;

Стратегия энергетической безопасности;

Стратегия экологической безопасности и адаптации к изменению климата;

Стратегия интегрированного управления границами;

Стратегия продовольственной безопасности.

Шестимесячный срок миновал 14 марта. К началу форума «Украина 30. Безопасность страны» все эти 15 стратегических документов уже должны были быть утверждены и вступить в силу. И власть должна была блистать на форуме этими сокровищами стратегической мысли.



Однако вместо этого случился конфуз. Из 15 документов принят только один — 25 марта указом Зеленского утверждена Стратегия военной безопасности Украины. Этот документ знаменит тем, что одновременно с его принятием Зеленский отменил Военную доктрину 2015 года с конкретными направлениями евроатлантической интеграции. Новая Стратегия военной безопасности не снискала одобрительных отзывов от наших западных партнеров — США, Великобритании, ЕС и НАТО.



Так что на форуме предпочли не хвастаться этим документом. Зеленский вообще его не упомянул.

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