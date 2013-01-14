Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
В ходе реформы оборонно-промышленного сектора в Украине планируют вместо государственного концерна "Укроборонпром" создать две управляющие компании - "Оборонные системы Украины" и "Аэрокосмические системы Украины". Они будут включать в себя шесть и три холдинга соответственно. Об этом во время выступления на форуме "Украина 30" рассказал министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, "Оборонные системы" и "Аэрокосмические системы" - это управляющие компании, которые будут заниматься разработками стратегий и привлечением инвестиций.
В состав "Оборонных систем" предварительно войдут шесть холдингов:
"Авиаремонт"; "Бронетехника"; "Высокоточное оружие"; "Боеприпасы и специальная химия"; "Радарные системы"; "Морские системы". "Аэрокосмические системы" будут состоять из трех холдингов:
"Авиационные двигатели"; "Антонов"; "Ракетно-космический центр "Южный", в который войдут корпоратизированные предприятие, которые сегодня находятся в сфере управления Государственного космического агентства Украины. "Компании будут находиться в сфере управления Министерства по вопросам стратегических отраслей и промышленности. В ходе их создания будут созданы и реализованы, принятые в странах ЕС и НАТО, правила корпоративного управления: исполнительные директората, наблюдательные советы и прочее", - заявил Уруский.
Работать некому, ... - предприятия переходят на однодневку, а они делят и отнимают, ... ибо им "на жизнь в Киеве не хватает." - Оборонка? Зачем работать, когда есть ГЕШЕФТ?
НОВОСТЬ Мустафа Найем за четыре месяца в “Укроборонпроме” заработал более 3 млн гривен [09:40 12 мая 2021 года ] http://ukrrudprom.com/news/Mustafa_Naye ... al_bo.html Мустафа Найем, которого недавно уволили с должности заместителя генерального директора государственного концерна “Укроборонпром”, за последние четыре месяца работы в концерне получил примерно 3,3 миллиона гривен зарплаты. Об этом сообщается в его декларации Национальному агентству по предупреждению коррупции после увольнения.
Согласно информации в декларации, в период с 1 января по 29 апреля 2021 года Найем заработал в “Укроборонпроме” 3 млн 255 тыс. 780 гривен. Таким образом, его месячный оклад составлял 813, 9 тысяч гривен.
Отметим, что по сравнению с 2020 годом, за который Найем задекларировал 3,007 млн гривен зарплаты, его оклад существенно вырос.
Напомним, Мустафа Найем был назначен заместителем гендиректора гендиректора “Укроборонпрома” в ноябре 2019 года. Осенью следующего года он получил еще одну должность - директора по активам концерна. В конце апреля 2021 года стало известно, что его должность в концерне сократили.
И...
середа, 12 травня 2021 р. ХКБМ частково переходить на одноденний робочий тиждень https://www.ukrmilitary.com/2021/05/kmbd.html Харківське конструкторське бюро машинобудування, яке отримало замовлення на 77 БТР-4, готується до часткового переходу на одноденний робочий тиждень.
Про переведення понад 100 висококваліфікованих працівників ДП «Харківського конструкторського бюро з машинобудування імені O.O. Морозова» на одноденний графік роботи з 14 липня 2021 року стало відомо інформагенції Defense Express.
При цьому, «скорочення», насамперед торкнеться інтелектуальної складової колективу, зокрема конструкторів. А інші працівники (зокрема, зварювальники) навпаки будуть працювати у три зміни – робити корпуси нових бронетранспортерів. ................................................................................. Згідно з поясненнями ХКБМ, попри всі замовлення, там готуються до нестачі у фонді заробітної плати за підсумками року й через це вже планують скорочення витрат за рахунок на найбільш «дорогих» працівників (середня зарплата котрих становить близько 14-25 тисяч гривень), пише Defense Express.
Як на таку «стратегію» дивляться топменеджери концерну, які отримують по 500-800 тис. грн на місяць без жодних затримок, та рапортують про чергові досягнення (зокрема і в бронетанковому виробництві) наразі невідомо.
Так, наприклад, генеральний директор Укроборонпрому Юрій Гусєв у квітні задекларував майже 925 тисяч гривень зарплати.
...................................................................... Почему провалено выполнение стратегического указа? Также одной из главных тем первого дня форума была официально объявлена Стратегия национальной безопасности Украины. Этому документу уже почти восемь месяцев, он был утвержден указом Зеленского 14 сентября прошлого года. Как известно, тематические форумы «Украина 30» начали проводиться по инициативе Зеленского еще с февраля, и вся эта серия форумов задумана Банковой как прелюдия к празднованию 30-летия Независимости Украины. Тогда же, еще в феврале, был составлен план форумов, и дата проведения нынешнего форума, на тему нацбезопасности, была специально подобрана так, чтобы хватило времени для подготовки мощной пиар-акции.
В упомянутом стратегическом указе Зеленский поручил Кабмину и другим органам в шестимесячный срок разработать и внести в СНБО или самостоятельно утвердить 15 стратегических документов. Вот их перечень:
Стратегия человеческого развития; Стратегия военной безопасности Украины; Стратегия общественной безопасности и гражданской защиты Украины; Стратегия развития оборонно-промышленного комплекса Украины; Стратегия экономической безопасности; Стратегия биобезопасности и биологической защиты; Стратегия информационной безопасности; Стратегия кибербезопасности Украины; Стратегия внешнеполитической деятельности; Стратегия обеспечения государственной безопасности; Национальная разведывательная программа; Стратегия энергетической безопасности; Стратегия экологической безопасности и адаптации к изменению климата; Стратегия интегрированного управления границами; Стратегия продовольственной безопасности. Шестимесячный срок миновал 14 марта. К началу форума «Украина 30. Безопасность страны» все эти 15 стратегических документов уже должны были быть утверждены и вступить в силу. И власть должна была блистать на форуме этими сокровищами стратегической мысли.
Однако вместо этого случился конфуз. Из 15 документов принят только один — 25 марта указом Зеленского утверждена Стратегия военной безопасности Украины. Этот документ знаменит тем, что одновременно с его принятием Зеленский отменил Военную доктрину 2015 года с конкретными направлениями евроатлантической интеграции. Новая Стратегия военной безопасности не снискала одобрительных отзывов от наших западных партнеров — США, Великобритании, ЕС и НАТО.
Так что на форуме предпочли не хвастаться этим документом. Зеленский вообще его не упомянул. ........................................................................
"Речь идет о 2850 новых пистолетах с патронами. Так, в понедельник вечером пограничники и таможенники пункта пропуска Исакча обнаружили спрятанные в грузовике, управляемом гражданином Украины, 2850 пистолетов под калибр 4 и 4,5 мм", – сказал глава МВД Румынии.
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Зеленский вновь рассуждает о плане «Б» по Донбассу. https://t.me/stranaua/15333 Мол Минские соглашения еле живые. А потому, если не сработает ни один из планов по Донбассу, то на референдум может быть вынесен разрыв связей с регионом.
"Что касается альтернативных планов. План "Б" - мы в нем, я считаю, находимся. А те, кто предлагают, например, стену, как план "Б", или план "С" – неважно - стену в любом формате … Стена - это полное расторжение отношений в том или ином виде. Я считаю, что этот план может быть, но решение о запуске этого плана должен принимать народ Украины. За стену будет голосовать народ Украины", - сказал Зеленский в интервью на телеканале «1+1».
То есть - на референдуме о Донбассе, судя по словам Зеленского, будет вынесен вопрос о фактическом отделении неподконтрольного Донбасса от Украины.
Отметим, что этот вариант устроил бы и Россию. Так как означал бы выход Украины из Минских соглашений. А значит появилась бы возможность снятия санкций с РФ.
И именно поэтому вряд ли когда-нибудь этот референдум будут проводить. Пока это выглядит как аргумент для Запада не давить на украинскую власть по реализации политической части Минских соглашений. t.me/stranaua /15333