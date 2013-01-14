Олег КАЛИТА, Никита АФАНАСЬЕВ 10:15 07 октября 2021 годаПодписание Зеленским закона о реформе госконцерна запускает процесс, который по масштабам сможет посоревноваться с “Большим строительством”. Это действительно “новая точка отсчета для украинской оборонки”, как ее назвал глава “Укроборонпрома” Юрий Гусев.Справедливости ради, у приближающегося распила есть вполне объективная причина: “Укроборонпром” медленно, но верно умирает. Судите сами: средний возраст почти 70 тыс работников предприятий концерна — 56 лет (при средней зарплате в 14 тыс гривен). Две трети доходов предприятий концерна — это ремонт и модернизация уже существующего оружия. Доля “Укроборонпрома” в государственном оборонном заказе — лишь 30%, остальное — в основном импорт. Нашу армию можно понять: она не готова ждать перспективные разработки годами, им нужно надежное оружие здесь и сейчас.К тому же о масштабах воровства в системе “Укроборонпрома” ходят легенды. И хотя, по словам Гусева, за последний год концерну удалось попасть в список крупнейших оборонных компаний мира по уровню прозрачности и противодействия коррупции, коренным образом ситуацию это пока не улучшило. Он даже в этом рейтинге пасет задних.Благодаря принятию закона о реформе “Укроборонпрома” запускается процесс разделения этого уродливого детища соратника Виктора Януковича и обладателя российского паспорта Дмитрия Саламатина на 7 специализированных холдингов. Один из них — аэрокосмический — выводится за периметр данного квази-министерства. Остальные корпоратизируются, как и предприятия в их составе, превращаясь в акционерные общества. В итоге на месте “Укроборонпрома” появится холдинг “Оборонительные системы Украины” с 6 субхолдингами: авиаремонт, бронетехника, радарные системы, морские системы, высокоточное вооружение, боеприпасы и спецхимия плюс спецэкспортеры.Декларируемые цели реформы госконцерна традиционно весьма привлекательны и логично обоснованы: внедрение цивилизованных практик корпоративного управления (куда сегодня без набсоветов с независимыми директорами и космическими зарплатами) и расширение самостоятельности самих предприятий (начиная от того, как торговать своей продукцией, до того, с кем создавать совместные предприятия и у кого брать кредиты).На практике же нас ожидает череда уголовных дел. Тем более, что в отличие от заказов, плохо лежащего имущества у реформируемого “Укроборонпрома” хоть отбавляй. В качестве примера возьмем производителя авиационных управляемых ракет ГАХК “Артем”, чьи производственные мощности расположены фактически в центре Киева. На предприятии, где в советское время трудились 14 тыс человек, сегодня работает порядка 1700. Соответственно, используется не более 15% находящейся здесь пусть обветшавшей, но недвижимости. Но самое главное — под ней 23 гектара земли. Это же готовый ЖК (а то и несколько) напротив станции метро “Лукьяновская”. И таких бриллиантов в короне “Укроборонпрома” десятки.Безусловно, у отдельных предприятий “Укроборонпрома” есть шанс выжить как производителям оружия. Тем более, что мы сегодня живем в условиях радикального слома прежней парадигмы экономики войны. В ситуации, когда несколько беспилотников-“камикадзе” стоимостью порядка 25 тыс гривен способны уничтожить танк ценой от 12 млн, поневоле появляется спрос на wunderwaffe будущего. И почему бы здесь не найти свою нишу отдельным украинским производителям.Вызывает вопросы другое — в каком неприглядном состоянии на восьмом году войны в принципе находится крупнейший отечественный производитель вооружения. А самое главное приоритеты, которые для себя расставляет Зеленский. Очевидно, что в условиях войны вкладывать госсредства нужно не в разработку и производство оружия, а закатывать в асфальт. Но действительно ли превращение “Укроборонпрома” в пирамиду АО является правильным ответом на все вызовы для обороноспособности страны?