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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4192419341944195
Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 22:03

vitaliian , по линии Днепра (восточнее) никакой партизанщины не будет. Особенно если дадут бесплатную комуналь. В каком-нибудь Запорожье наш орденоносный рупор Кремля ещё и возглавит ячейку рашистскую и будет с наганом ходить, отлавливать укров.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 22:09

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Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 05 січ, 2022 23:06, всього редагувалось 2 разів.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 22:17

  Hotab написав:vitaliian , по линии Днепра (восточнее) никакой партизанщины не будет. Особенно если дадут бесплатную комуналь. В каком-нибудь Запорожье наш орденоносный рупор Кремля ещё и возглавит ячейку рашистскую и будет с наганом ходить, отлавливать укров.

Сама база "партизанщины" ликвидирована ещё до 1933 года.

А работой обеспечат на раз: восстанавливать уничтоженные предприятия - за миску похлёбки отобранной у тех же селян из области.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 22:19

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Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 05 січ, 2022 23:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 22:39

  vitaliian написав:
  Kudrjavuy написав:
  Hotab написав:vitaliian , по линии Днепра (восточнее) никакой партизанщины не будет. Особенно если дадут бесплатную комуналь. В каком-нибудь Запорожье наш орденоносный рупор Кремля ещё и возглавит ячейку рашистскую и будет с наганом ходить, отлавливать укров.

Сама база "партизанщины" ликвидирована ещё до 1933 года.

А работой обеспечат на раз: восстанавливать уничтоженные предприятия - за миску похлёбки отобранной у тех же селян из области.
поедьте в РФ но не в Москву или Питер а в областные центры Сасово, Пителино, Касимов и посмотрите как там люди "обеспечены работой". Вся мощь РФ существует только в воображении Лаврова. Он наверное даже не в курсе Касимов это где.

Из за плохого социального положения народа и случились обе революции 1917 года, заставь воевать нищету - получишь бунт. Большевики подорвали власть царя элементарными обещаниями выйти из войны и раздать землю . Народ бросил фронт и дезертировал домой (а то вдруг земле раздел пропущу). Не вижу что с тех пор сильно изменилось.

Батенька, не пристало Вам на полях форума испражняться.
Как пример противостояния такому: https://www.radiosvoboda.org/a/30568504.html
Война - это Война.
Kudrjavuy
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