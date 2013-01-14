Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
vitaliian , по линии Днепра (восточнее) никакой партизанщины не будет. Особенно если дадут бесплатную комуналь. В каком-нибудь Запорожье наш орденоносный рупор Кремля ещё и возглавит ячейку рашистскую и будет с наганом ходить, отлавливать укров.
Hotab написав:vitaliian , по линии Днепра (восточнее) никакой партизанщины не будет. Особенно если дадут бесплатную комуналь. В каком-нибудь Запорожье наш орденоносный рупор Кремля ещё и возглавит ячейку рашистскую и будет с наганом ходить, отлавливать укров.
Сама база "партизанщины" ликвидирована ещё до 1933 года.
А работой обеспечат на раз: восстанавливать уничтоженные предприятия - за миску похлёбки отобранной у тех же селян из области.
Hotab написав:vitaliian , по линии Днепра (восточнее) никакой партизанщины не будет. Особенно если дадут бесплатную комуналь. В каком-нибудь Запорожье наш орденоносный рупор Кремля ещё и возглавит ячейку рашистскую и будет с наганом ходить, отлавливать укров.
Сама база "партизанщины" ликвидирована ещё до 1933 года.
А работой обеспечат на раз: восстанавливать уничтоженные предприятия - за миску похлёбки отобранной у тех же селян из области.
поедьте в РФ но не в Москву или Питер а в областные центры Сасово, Пителино, Касимов и посмотрите как там люди "обеспечены работой". Вся мощь РФ существует только в воображении Лаврова. Он наверное даже не в курсе Касимов это где.
Из за плохого социального положения народа и случились обе революции 1917 года, заставь воевать нищету - получишь бунт. Большевики подорвали власть царя элементарными обещаниями выйти из войны и раздать землю . Народ бросил фронт и дезертировал домой (а то вдруг земле раздел пропущу). Не вижу что с тех пор сильно изменилось.