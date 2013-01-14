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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4192419341944195
Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 22:03

vitaliian , по линии Днепра (восточнее) никакой партизанщины не будет. Особенно если дадут бесплатную комуналь. В каком-нибудь Запорожье наш орденоносный рупор Кремля ещё и возглавит ячейку рашистскую и будет с наганом ходить, отлавливать укров.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 22:09

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Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 05 січ, 2022 23:06, всього редагувалось 2 разів.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 22:17

  Hotab написав:vitaliian , по линии Днепра (восточнее) никакой партизанщины не будет. Особенно если дадут бесплатную комуналь. В каком-нибудь Запорожье наш орденоносный рупор Кремля ещё и возглавит ячейку рашистскую и будет с наганом ходить, отлавливать укров.

Сама база "партизанщины" ликвидирована ещё до 1933 года.

А работой обеспечат на раз: восстанавливать уничтоженные предприятия - за миску похлёбки отобранной у тех же селян из области.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 22:19

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Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 05 січ, 2022 23:05, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 22:39

  vitaliian написав:
  Kudrjavuy написав:
  Hotab написав:vitaliian , по линии Днепра (восточнее) никакой партизанщины не будет. Особенно если дадут бесплатную комуналь. В каком-нибудь Запорожье наш орденоносный рупор Кремля ещё и возглавит ячейку рашистскую и будет с наганом ходить, отлавливать укров.

Сама база "партизанщины" ликвидирована ещё до 1933 года.

А работой обеспечат на раз: восстанавливать уничтоженные предприятия - за миску похлёбки отобранной у тех же селян из области.
поедьте в РФ но не в Москву или Питер а в областные центры Сасово, Пителино, Касимов и посмотрите как там люди "обеспечены работой". Вся мощь РФ существует только в воображении Лаврова. Он наверное даже не в курсе Касимов это где.

Из за плохого социального положения народа и случились обе революции 1917 года, заставь воевать нищету - получишь бунт. Большевики подорвали власть царя элементарными обещаниями выйти из войны и раздать землю . Народ бросил фронт и дезертировал домой (а то вдруг земле раздел пропущу). Не вижу что с тех пор сильно изменилось.

Батенька, не пристало Вам на полях форума испражняться.
Как пример противостояния такому: https://www.radiosvoboda.org/a/30568504.html
Война - это Война.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 13:55

Как будем жить и как живём, уже чужие расписывают:
https://www.bloomberg.com/news/articles ... a-invasion
Міністерство оборони закупає вафельні рушники замість гвинтівок та шоломів — Bloomberg
https://bykvu.com/ua/bukvy/ministerstvo ... bloomberg/
Міністерство оборони України запропонувало витрачати гроші на дорогі вафельні рушники, коли у списку закупівлі не вистачає бронежилетів для оснащення чинної кількості військ та резервів, які будуть залучені в разі вторгнення Росії.

Четвер, 6 січня 2022, 13:21

Про це повідомляє американська інформаційна агенція Bloomberg.

Платники податків в Україні мають сплачувати спеціальний збір, який подається, як спосіб збільшити витрати на оборону.

У 2021 році зібрали 28,6 мільярда гривень, чого, теоретично достатньо для збільшення закупівель озброєнь, але гроші йдуть у загальний податковий фонд. Представник Мінфіну сказав, що “неможливо” дізнатися, чи були вони витрачені на оборону, охорону здоров’я чи інші пріоритети.

Сергій Рахманін, журналіст, народний депутат від партії “Голос” і член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки зазначив, що кількість бронежилетів недостатня для чинної кількості військ, не кажучи про резерви, які будуть залучені в разі вторгнення Росії.

Через брак коштів у списку не вистачало ні гвинтівок, ні шоломів. Проте був запит на надзвичайно дорогі вафельні рушники та обладнання для виявлення радіації радянських часів”, – зазначив Рахманін.

Кошти, отримані від платників податків на оборону країни, витрачаються на інші цілі, у той час, як марнотратство та корупція, як і раніше, продовжують завдавати державі збитків.

Міністерство оборони пообіцяло оновити списки, звинувачуючи у затримках закупівель бюрократію та пообіцявши скоротити кількість секретних контрактів, аби зменшити корупцію.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 14:30

Kudrjavuy , много висосаной из пальца зрады.
1. Какая разница™ , куда идёт непосредственно военный сбор ВС, если из того же общего котла (держбюджета) финансируется в разы больше,чем попадает ВС в держбюджет?
2. Проблема, что покупать. Не знаю, что значит "дорогі" полотенца, но они тоже надо. Кроме броников и ружей. Заявки по тряпью дают одни департаменты,по оружию - другие. Одну заявку удовлетворили сразу, другую нет. Зрада какая-то трохи притянутая за уши.

Вот что действительно зрада, так всю свои историю армия закупает все по каким-то космическим ценам. Алюминиевая стремянка 2-3 метра для вертолета - десятки тысяч гривен. Тележка для подвоза боеприпасов и грузов к вертолёту (самолёту) ещё больше. И так все.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 14:51

  Hotab написав: ещё больше. И так все.

А в это самое время: https://dn.depo.ua/ukr/dn/v-kremli-viga ... 2201404212
В Кремлі вигадали, як легально перекинути своє озброєння на Донбас: В "схемі" задіяли Сирію
Ватажки "ДНР", під наглядом російського депутата Олександра Бородая, підписали угоду з Сирією "про співпрацю"
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 17:14

На фоне происходящего, кому-то и в Италии спать спокойно ночью не доведётся:
ПО АНАЛОГИИ С ЮЖНОЙ ОСТИЕЙ И АБХАЗИЕЙ: В ГОСДУМЕ РФ ПОДГОТОВИЛИ ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ «Л-ДНР»
https://novosti.dn.ua/news/319140-po-an ... priznanii#

Компартия России подготовила проект постановления Госдумы РФ о признании «ДНР» и «ЛНР». Об этом заявил депутат Госдумы, секретарь ЦК КПРФ Казбек Тайсаев в интервью телеграм-каналу «Донбасс решает».

«Наша партия подготовила уже проект постановления Государственной Думы о признании по аналогии с Южной Остией и Абхазией Донецкой народной республики и Луганской народной республики. Я уверен, что мы в ближайшее время сможем реализовать эту задачу», — сказал Тайсаев.

Он отметил, что «альтернативы Минским соглашениям нет», но якобы власти в Киеве «затягивают специально», чтобы их не выполнять.

«Сегодня гибнут наши граждане, наши люди, наши соотечественники, наши родные и близкие. Мы с этим не можем смириться и однозначно мы эту задачу решим», — утверждает Казбек Тайсаев.

:evil: :evil: :evil:
Kudrjavuy
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