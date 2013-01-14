"Зеленський готується перетнути "червоні лінії": Український дипломат - про переговори по Донбасу

вівторок, 11 січень 2022, 23:52



Президент України Володимир Зеленський готує ґрунт для виконання Мінських домовленостей в інтерпретації Росії. Незабаром від української влади очікуються компроміси щодо Донбасу, які раніше вважалися "червоними лініями". Таку думку висловив в ефірі програми "Україна Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" дипломат, екс-посол України в США Валерій Чалий, коментуючи візит до Києва радників канцлера Німеччини та президента Франції із зовнішньої політики, передають Патріоти України.



За словами дипломата, Росія зараз нав'язує українцям обговорення членства в НАТО, проте це "прикриття абсолютно інших питань, які стануть очевидними за тиждень-два-три". "Президент Зеленський сказав дуже коротко – "ми готові до необхідних рішень щодо мінського процесу". Це, я думаю, ключове питання, яке нам доведеться "вирулювати", зокрема дипломатично. Це і формула Штайнмайєра, і вільна економічна зона на Сході, і повна амністія - це все те, що після грудня 2019 року не наважилася зробити українська влада, а зараз вони готують ґрунт - це, очевидно, для того, щоб це все спробувати зробити. Таким чином, виконати умови, які висуває Росія, і встановити мир. Такий приблизно план", - вважає він.

Як зазначив Чалий, "є політична воля на Банковій іти на ризиковий сценарій, який підтримується лише частиною населення України". "Наразі, мені здається, на середині терміну президентства, я бачу, є політична воля спробувати зробити це в Україні. Тобто піти на компроміс, який раніше називали "червоними лініями", - наголосив він.



Дипломат зазначив, що "для європейських партнерів це прийнятна історія, для США в більшості прийнятна, щоб вирішилося питання за рахунок України, а не за рахунок ширшого контексту, де Україна має отримати ПДЧ уже цього року". Чалий прогнозує, що "відносно "Мінська" будуть дуже складні процеси найближчими тижнями".