Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
vitaliian , по линии Днепра (восточнее) никакой партизанщины не будет. Особенно если дадут бесплатную комуналь. В каком-нибудь Запорожье наш орденоносный рупор Кремля ещё и возглавит ячейку рашистскую и будет с наганом ходить, отлавливать укров.
Hotab написав:vitaliian , по линии Днепра (восточнее) никакой партизанщины не будет. Особенно если дадут бесплатную комуналь. В каком-нибудь Запорожье наш орденоносный рупор Кремля ещё и возглавит ячейку рашистскую и будет с наганом ходить, отлавливать укров.
Сама база "партизанщины" ликвидирована ещё до 1933 года.
А работой обеспечат на раз: восстанавливать уничтоженные предприятия - за миску похлёбки отобранной у тех же селян из области.
Hotab написав:vitaliian , по линии Днепра (восточнее) никакой партизанщины не будет. Особенно если дадут бесплатную комуналь. В каком-нибудь Запорожье наш орденоносный рупор Кремля ещё и возглавит ячейку рашистскую и будет с наганом ходить, отлавливать укров.
Сама база "партизанщины" ликвидирована ещё до 1933 года.
А работой обеспечат на раз: восстанавливать уничтоженные предприятия - за миску похлёбки отобранной у тех же селян из области.
поедьте в РФ но не в Москву или Питер а в областные центры Сасово, Пителино, Касимов и посмотрите как там люди "обеспечены работой". Вся мощь РФ существует только в воображении Лаврова. Он наверное даже не в курсе Касимов это где.
Из за плохого социального положения народа и случились обе революции 1917 года, заставь воевать нищету - получишь бунт. Большевики подорвали власть царя элементарными обещаниями выйти из войны и раздать землю . Народ бросил фронт и дезертировал домой (а то вдруг земле раздел пропущу). Не вижу что с тех пор сильно изменилось.
Міністерство оборони закупає вафельні рушники замість гвинтівок та шоломів — Bloomberg https://bykvu.com/ua/bukvy/ministerstvo ... bloomberg/ Міністерство оборони України запропонувало витрачати гроші на дорогі вафельні рушники, коли у списку закупівлі не вистачає бронежилетів для оснащення чинної кількості військ та резервів, які будуть залучені в разі вторгнення Росії.
Четвер, 6 січня 2022, 13:21
Про це повідомляє американська інформаційна агенція Bloomberg.
Платники податків в Україні мають сплачувати спеціальний збір, який подається, як спосіб збільшити витрати на оборону.
У 2021 році зібрали 28,6 мільярда гривень, чого, теоретично достатньо для збільшення закупівель озброєнь, але гроші йдуть у загальний податковий фонд. Представник Мінфіну сказав, що “неможливо” дізнатися, чи були вони витрачені на оборону, охорону здоров’я чи інші пріоритети.
Сергій Рахманін, журналіст, народний депутат від партії “Голос” і член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки зазначив, що кількість бронежилетів недостатня для чинної кількості військ, не кажучи про резерви, які будуть залучені в разі вторгнення Росії.
Через брак коштів у списку не вистачало ні гвинтівок, ні шоломів. Проте був запит на надзвичайно дорогі вафельні рушники та обладнання для виявлення радіації радянських часів”, – зазначив Рахманін.
Кошти, отримані від платників податків на оборону країни, витрачаються на інші цілі, у той час, як марнотратство та корупція, як і раніше, продовжують завдавати державі збитків.
Міністерство оборони пообіцяло оновити списки, звинувачуючи у затримках закупівель бюрократію та пообіцявши скоротити кількість секретних контрактів, аби зменшити корупцію.
Kudrjavuy , много висосаной из пальца зрады. 1. Какая разница™ , куда идёт непосредственно военный сбор ВС, если из того же общего котла (держбюджета) финансируется в разы больше,чем попадает ВС в держбюджет? 2. Проблема, что покупать. Не знаю, что значит "дорогі" полотенца, но они тоже надо. Кроме броников и ружей. Заявки по тряпью дают одни департаменты,по оружию - другие. Одну заявку удовлетворили сразу, другую нет. Зрада какая-то трохи притянутая за уши.
Вот что действительно зрада, так всю свои историю армия закупает все по каким-то космическим ценам. Алюминиевая стремянка 2-3 метра для вертолета - десятки тысяч гривен. Тележка для подвоза боеприпасов и грузов к вертолёту (самолёту) ещё больше. И так все.
В Кремлі вигадали, як легально перекинути своє озброєння на Донбас: В "схемі" задіяли Сирію Ватажки "ДНР", під наглядом російського депутата Олександра Бородая, підписали угоду з Сирією "про співпрацю"
Компартия России подготовила проект постановления Госдумы РФ о признании «ДНР» и «ЛНР». Об этом заявил депутат Госдумы, секретарь ЦК КПРФ Казбек Тайсаев в интервью телеграм-каналу «Донбасс решает».
«Наша партия подготовила уже проект постановления Государственной Думы о признании по аналогии с Южной Остией и Абхазией Донецкой народной республики и Луганской народной республики. Я уверен, что мы в ближайшее время сможем реализовать эту задачу», — сказал Тайсаев.
Он отметил, что «альтернативы Минским соглашениям нет», но якобы власти в Киеве «затягивают специально», чтобы их не выполнять.
«Сегодня гибнут наши граждане, наши люди, наши соотечественники, наши родные и близкие. Мы с этим не можем смириться и однозначно мы эту задачу решим», — утверждает Казбек Тайсаев.
"Зеленський готується перетнути "червоні лінії": Український дипломат - про переговори по Донбасу вівторок, 11 січень 2022, 23:52
Президент України Володимир Зеленський готує ґрунт для виконання Мінських домовленостей в інтерпретації Росії. Незабаром від української влади очікуються компроміси щодо Донбасу, які раніше вважалися "червоними лініями". Таку думку висловив в ефірі програми "Україна Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" дипломат, екс-посол України в США Валерій Чалий, коментуючи візит до Києва радників канцлера Німеччини та президента Франції із зовнішньої політики, передають Патріоти України.
За словами дипломата, Росія зараз нав'язує українцям обговорення членства в НАТО, проте це "прикриття абсолютно інших питань, які стануть очевидними за тиждень-два-три". "Президент Зеленський сказав дуже коротко – "ми готові до необхідних рішень щодо мінського процесу". Це, я думаю, ключове питання, яке нам доведеться "вирулювати", зокрема дипломатично. Це і формула Штайнмайєра, і вільна економічна зона на Сході, і повна амністія - це все те, що після грудня 2019 року не наважилася зробити українська влада, а зараз вони готують ґрунт - це, очевидно, для того, щоб це все спробувати зробити. Таким чином, виконати умови, які висуває Росія, і встановити мир. Такий приблизно план", - вважає він. Як зазначив Чалий, "є політична воля на Банковій іти на ризиковий сценарій, який підтримується лише частиною населення України". "Наразі, мені здається, на середині терміну президентства, я бачу, є політична воля спробувати зробити це в Україні. Тобто піти на компроміс, який раніше називали "червоними лініями", - наголосив він.
Дипломат зазначив, що "для європейських партнерів це прийнятна історія, для США в більшості прийнятна, щоб вирішилося питання за рахунок України, а не за рахунок ширшого контексту, де Україна має отримати ПДЧ уже цього року". Чалий прогнозує, що "відносно "Мінська" будуть дуже складні процеси найближчими тижнями".