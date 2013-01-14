RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4193419441954196
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 17:10

Я, так понимаю, что у наших пропагандистов на 8год начинает приходить понимание?
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9357
З нами з: 20.09.12
Подякував: 742 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 18:14

Даже сотой доли % происходящего в Украине, ТУПО - НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮТ.

Даю наводящий вопрос: 20 миллионов граждан Украины - "лишние"(и опасные), для новоявленных ХОЗЯЕВ.
Ибо имеют на 2 порядка больше знаний, умений, практики, опыта, .....
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9357
З нами з: 20.09.12
Подякував: 742 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 14:14

:oops: :cry:
https://fakty.com.ua/ua/
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9357
З нами з: 20.09.12
Подякував: 742 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 січ, 2022 23:13

Луганск.
Рекомендую прочесть все ответы:
https://twitter.com/lug_bofosur/status/ ... 1650426883
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9357
З нами з: 20.09.12
Подякував: 742 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 23:04

На сегодня в оккупированной части Донбасса сохраняется тотальный колониальный режим.
Подрастающие дети, трудоспособные не завязанные на имуществе - вынуждены бежать.
В РФ, Украину, Белоруссию, ... - туда где есть жизнь.

На неоккупированной части, сворами "от Порошенко" полностью ликвидирована промышленность оборонные заводы вырезаны в металолом, принудительно закрыты все экономически перспективные предприятия, химические заводы, пищевые,.... - "Мариупольская кондитерка" лишь малый отголосок происходящих процессов. Гниды подгоняли ситуацию к сдаче Донбасса в соответствии подписанных Порошенко "Минских договорённостей" - выжженная и проданная степь.

Уничтожается энергетика - принудительно закрываются все шахты, даже ДТЭК вынуждено отказаться от шахт к примеру шахты "Алмазной"(Доброполье). Шакалы тупо, по беспределу грабят остатки экономически активной жизни на не оккупированной части.
Это не бред, но шахтёры вынуждено разъезжаются по всему миру Польша, РФ, Канада, ...
Кризис в энергетике Украины - это не "мировая тенденция" - это чётко налаженный процесс из-вне ликвидации остатков "индустриализации Украины".
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 09 лют, 2022 23:18, всього редагувалось 1 раз.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9357
З нами з: 20.09.12
Подякував: 742 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 23:06

Спасибо Макрону, что публично озвучил, что Законы в Украине, что принимаются в "турборежиме" пишут в Кремле, называя это гармонизацией с "Минскими соглашениями".

До конца каденции клоунов гарантии сохранения Украины - по определению НЕТ.
Ибо пришедшие твари У которых "закончилось время нищеты" тотально пустили по аналогу Донбасса всю Украину под разграбление. И пока, для лохов звучит 7.40 на пианино - вырезали очередной базовый завод, отключили шахту от электричества, оптимизировали больничку, закрыли ВУЗ,...
Зачем что-то делать?
Украл, вырезал завод на металолом и накивал пятами.
- "Вкрав 100 карбованців тай втік"(правда эта нелюдь ни имеет ничего общего с украинцами кроме паспорта)
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9357
З нами з: 20.09.12
Подякував: 742 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4193419441954196
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Украина-2012: статистика «пакращення»
ТупУм » Пон 14 січ, 2013 16:07
5 18402
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 сер, 2017 09:42
PSPoldman
Это болезненный самообман, что вся Украина хочет в ЕС 1 ... 17, 18, 19
ТупУм » Сер 21 сер, 2013 11:05
183 94998
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 тра, 2017 22:36
M-A-X
Украина погрязла в долгах
НИЧОСИ » Суб 24 жов, 2015 08:47
0 7317
Переглянути останнє повідомлення
Суб 24 жов, 2015 08:47
НИЧОСИ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.