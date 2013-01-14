Я, так понимаю, что у наших пропагандистов на 8год начинает приходить понимание?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 12 січ, 2022 17:10
Я, так понимаю, что у наших пропагандистов на 8год начинает приходить понимание?
Додано: Сер 12 січ, 2022 18:14
Даже сотой доли % происходящего в Украине, ТУПО - НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮТ.
Даю наводящий вопрос: 20 миллионов граждан Украины - "лишние"(и опасные), для новоявленных ХОЗЯЕВ.
Ибо имеют на 2 порядка больше знаний, умений, практики, опыта, .....
Додано: Нед 16 січ, 2022 14:14
Додано: Вів 25 січ, 2022 23:13
Луганск.
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Додано: Сер 09 лют, 2022 23:04
На сегодня в оккупированной части Донбасса сохраняется тотальный колониальный режим.
Подрастающие дети, трудоспособные не завязанные на имуществе - вынуждены бежать.
В РФ, Украину, Белоруссию, ... - туда где есть жизнь.
На неоккупированной части, сворами "от Порошенко" полностью ликвидирована промышленность оборонные заводы вырезаны в металолом, принудительно закрыты все экономически перспективные предприятия, химические заводы, пищевые,.... - "Мариупольская кондитерка" лишь малый отголосок происходящих процессов. Гниды подгоняли ситуацию к сдаче Донбасса в соответствии подписанных Порошенко "Минских договорённостей" - выжженная и проданная степь.
Уничтожается энергетика - принудительно закрываются все шахты, даже ДТЭК вынуждено отказаться от шахт к примеру шахты "Алмазной"(Доброполье). Шакалы тупо, по беспределу грабят остатки экономически активной жизни на не оккупированной части.
Это не бред, но шахтёры вынуждено разъезжаются по всему миру Польша, РФ, Канада, ...
Кризис в энергетике Украины - это не "мировая тенденция" - это чётко налаженный процесс из-вне ликвидации остатков "индустриализации Украины".
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 09 лют, 2022 23:18, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 09 лют, 2022 23:06
Спасибо Макрону, что публично озвучил, что Законы в Украине, что принимаются в "турборежиме" пишут в Кремле, называя это гармонизацией с "Минскими соглашениями".
До конца каденции клоунов гарантии сохранения Украины - по определению НЕТ.
Ибо пришедшие твари У которых "закончилось время нищеты" тотально пустили по аналогу Донбасса всю Украину под разграбление. И пока, для лохов звучит 7.40 на пианино - вырезали очередной базовый завод, отключили шахту от электричества, оптимизировали больничку, закрыли ВУЗ,...
Зачем что-то делать?
Украл, вырезал завод на металолом и накивал пятами.
- "Вкрав 100 карбованців тай втік"(правда эта нелюдь ни имеет ничего общего с украинцами кроме паспорта)
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