Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
На сегодня в оккупированной части Донбасса сохраняется тотальный колониальный режим. Подрастающие дети, трудоспособные не завязанные на имуществе - вынуждены бежать. В РФ, Украину, Белоруссию, ... - туда где есть жизнь.
На неоккупированной части, сворами "от Порошенко" полностью ликвидирована промышленность оборонные заводы вырезаны в металолом, принудительно закрыты все экономически перспективные предприятия, химические заводы, пищевые,.... - "Мариупольская кондитерка" лишь малый отголосок происходящих процессов. Гниды подгоняли ситуацию к сдаче Донбасса в соответствии подписанных Порошенко "Минских договорённостей" - выжженная и проданная степь.
Уничтожается энергетика - принудительно закрываются все шахты, даже ДТЭК вынуждено отказаться от шахт к примеру шахты "Алмазной"(Доброполье). Шакалы тупо, по беспределу грабят остатки экономически активной жизни на не оккупированной части. Это не бред, но шахтёры вынуждено разъезжаются по всему миру Польша, РФ, Канада, ... Кризис в энергетике Украины - это не "мировая тенденция" - это чётко налаженный процесс из-вне ликвидации остатков "индустриализации Украины".
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 09 лют, 2022 23:18, всього редагувалось 1 раз.
Спасибо Макрону, что публично озвучил, что Законы в Украине, что принимаются в "турборежиме" пишут в Кремле, называя это гармонизацией с "Минскими соглашениями".
До конца каденции клоунов гарантии сохранения Украины - по определению НЕТ. Ибо пришедшие твари У которых "закончилось время нищеты" тотально пустили по аналогу Донбасса всю Украину под разграбление. И пока, для лохов звучит 7.40 на пианино - вырезали очередной базовый завод, отключили шахту от электричества, оптимизировали больничку, закрыли ВУЗ,... Зачем что-то делать? Украл, вырезал завод на металолом и накивал пятами. - "Вкрав 100 карбованців тай втік"(правда эта нелюдь ни имеет ничего общего с украинцами кроме паспорта)
"З 2019 року розпочалося обмеження можливостей ЗСУ на фронті - було заборонено аеророзвідку, знімалися СП, зупинилась контрснайперська робота тощо. Додаткові матеріальні виплати солдатам зменшились в десятки разів", - пише блогер і громадський діяч Валерій Прозапас на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", передають Патріоти України, та продовжує:
"Припинилась харчова реформа, заморозилось будівництво житла, перестала рости зарплата. "Правоохоронні" органи відкривали справи та затримували військових професіоналів, які займалися забезпеченням та переозброєнням армії, оборонне замовлення перестало виконуватись, фактично згорнулась ракетна програма. Військова розвідка зазнала кадрового розгрому, а зливом "вагнерівців" було вбито ініціативу впроваджувати активні розвідувальні дії. Інформація про втрати, обстріли та реальну ситуацію з війною штучно нівелювали в інформаційному полі, натомість роздмухувалась пропаганда проти п'ятого президента та "войовничої меншості". .............. Це далеко не повний перелік заходів, спрямованих на послаблення оборонних можливостей України, і ввжати все це просто "збігом обставин" та "некомпетентністю" як мінімум безглуздо. Хтось робив все можливе, щоби повернути нас на рівень 2013 року, зробити слабкими - поки Путін в той час нарощував бойові спроможності. Тому ситуація з його погрозами і шантажем не виникла випадково, це теж частина плану, який втілюється в тому числі за допомогою його агентури в керівництві України, це треба усвідомлювати. ........... Завдання суспільства не тільки вистояти та вимагати від влади рішучих дій з кардинального підсилення ЗСУ і невідкладних оборонних рішень - але дати оцінку діям посадовців, які останні три роки брехали, нехтували загрозою війни і загравали з ворогом. Ми все одно переможемо, але цей урок має бути засвоєним - Кремль може втримати від нападу тільки Армія України, а не погляд "в глаза" та "договор посрєдінє".