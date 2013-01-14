RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4194419541964197
Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 21:26

Война на Донбассе: Путин становится богаче
20:27 | 19.02.2022
https://sprotyv.info/news/vojna-na-donb ... ya-bogache


На переговорах с международными партнерами из США и Европы Путин выторговал удачную для себя сделку. Суть договорняка такова – Путин возвращает Донбасс Украине, а взамен ему разблокируют функционирование газопровода «Северный поток – 2». Но есть нюансы.

Об этом пишет «Enigma».

Путин, как всегда, достиг договоренностей за чужой счет, в данном случае за счет интересов жителей Донбасса, которые, на самом деле, его интересуют меньше всего.

Сейчас по приказу из Кремля женщин и детей Донбасса принудительно эвакуируют в Россию для улучшения там демографической ситуации.

Мужчин Донбасса собираются утилизировать, бросив в самоубийственную атаку на укрепленные позиции Вооруженных сил Украины.

Затем обескровленный и разрушенный Донбасс Путин возвращает Украине для еще большего усугубления и так непростой ситуации, а сам продолжает увеличивать свое личное и дружков-олигархов денежное благосостояние на продаже газа в Европу.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9369
З нами з: 20.09.12
Подякував: 742 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4194419541964197
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Украина-2012: статистика «пакращення»
ТупУм » Пон 14 січ, 2013 16:07
5 18432
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 сер, 2017 09:42
PSPoldman
Это болезненный самообман, что вся Украина хочет в ЕС 1 ... 17, 18, 19
ТупУм » Сер 21 сер, 2013 11:05
183 95110
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 тра, 2017 22:36
M-A-X
Украина погрязла в долгах
НИЧОСИ » Суб 24 жов, 2015 08:47
0 7336
Переглянути останнє повідомлення
Суб 24 жов, 2015 08:47
НИЧОСИ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.