20:27 | 19.02.2022
На переговорах с международными партнерами из США и Европы Путин выторговал удачную для себя сделку. Суть договорняка такова – Путин возвращает Донбасс Украине, а взамен ему разблокируют функционирование газопровода «Северный поток – 2». Но есть нюансы.
Об этом пишет «Enigma».
Путин, как всегда, достиг договоренностей за чужой счет, в данном случае за счет интересов жителей Донбасса, которые, на самом деле, его интересуют меньше всего.
Сейчас по приказу из Кремля женщин и детей Донбасса принудительно эвакуируют в Россию для улучшения там демографической ситуации.
Мужчин Донбасса собираются утилизировать, бросив в самоубийственную атаку на укрепленные позиции Вооруженных сил Украины.
Затем обескровленный и разрушенный Донбасс Путин возвращает Украине для еще большего усугубления и так непростой ситуации, а сам продолжает увеличивать свое личное и дружков-олигархов денежное благосостояние на продаже газа в Европу.