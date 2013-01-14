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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4194419541964197
Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 21:26

Война на Донбассе: Путин становится богаче
20:27 | 19.02.2022
https://sprotyv.info/news/vojna-na-donb ... ya-bogache


На переговорах с международными партнерами из США и Европы Путин выторговал удачную для себя сделку. Суть договорняка такова – Путин возвращает Донбасс Украине, а взамен ему разблокируют функционирование газопровода «Северный поток – 2». Но есть нюансы.

Об этом пишет «Enigma».

Путин, как всегда, достиг договоренностей за чужой счет, в данном случае за счет интересов жителей Донбасса, которые, на самом деле, его интересуют меньше всего.

Сейчас по приказу из Кремля женщин и детей Донбасса принудительно эвакуируют в Россию для улучшения там демографической ситуации.

Мужчин Донбасса собираются утилизировать, бросив в самоубийственную атаку на укрепленные позиции Вооруженных сил Украины.

Затем обескровленный и разрушенный Донбасс Путин возвращает Украине для еще большего усугубления и так непростой ситуации, а сам продолжает увеличивать свое личное и дружков-олигархов денежное благосостояние на продаже газа в Европу.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 23:55

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

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Русским авиаторам: стреляйтесь лучше до посадки в самолёт.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 00:37

Здесь и сказать нечего:
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Kudrjavuy
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