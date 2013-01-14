Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
На переговорах с международными партнерами из США и Европы Путин выторговал удачную для себя сделку. Суть договорняка такова – Путин возвращает Донбасс Украине, а взамен ему разблокируют функционирование газопровода «Северный поток – 2». Но есть нюансы.
Об этом пишет «Enigma».
Путин, как всегда, достиг договоренностей за чужой счет, в данном случае за счет интересов жителей Донбасса, которые, на самом деле, его интересуют меньше всего.
Сейчас по приказу из Кремля женщин и детей Донбасса принудительно эвакуируют в Россию для улучшения там демографической ситуации.
Мужчин Донбасса собираются утилизировать, бросив в самоубийственную атаку на укрепленные позиции Вооруженных сил Украины.
Затем обескровленный и разрушенный Донбасс Путин возвращает Украине для еще большего усугубления и так непростой ситуации, а сам продолжает увеличивать свое личное и дружков-олигархов денежное благосостояние на продаже газа в Европу.
lapay написав:Микола Вересень дисиденту Йосифу Зісельсу: "- От у вас Мойсей сорок років водив народ по пустелі, тільки тоді було їм щастя, а коли воно буде у нас? - У вас десять років будуть правити комуністи, десять комсомольці, десять піонери, десять жовтенята, і тільки тоді буде щастя."
Наразі головна, після війни, проблема - пережити піонерів:
Богдан Буткевич
...12 січня особисто директор ЦРУ чітко виклав вже повний план з подробицями. В обличчя Зе. З ударом з Білорусі на Київ і на Маріуполь з Криму - в тому числі. Тим не менше, за кілька днів Зеленський заявить про знамениті шашлички у травні.
Вони свідомо не вірили США. Бо в глибині душі - просто не люблять американців. Як їх вчили ще в радянській школі, яку вся ця Зе-шобла закінчувала. Натомість, в глибині душі вони не вірили, що ментально близькі їм росіяни таки нападуть. Бо ж вся війна до того - це просто барига Порошенко заробляв. Вони ж реально в це вірили, без жартів.
Так само, Зеленський чітко показав нарешті, що у нього в голові. Він не хотів переводити країну на військові рейки, бо боявся втратити владу. Бо ж його шлункова аудиторія його вибрала якраз для того, щоб він цю війну закінчив. Єрмак його впевнив, що якщо він втратить владу, то все, країні гайки. Що якщо почати готуватися до війни, то буде хаос. Ось так. Дуже просто. І примітивно...
На невдоволення маріупольчан «директор з персоналу» зажадав, щоб невдоволені назвали свої прізвища. Робітники у відповідь вимагали, щоб він назвав своє прізвище.
Один із робітників обурився тим, що він змушений чекати своєї черги четверту годину. На це «директор з персоналу» сказав, що вчора теж був незадоволений співробітник, який пізніше «стояв і вибачався, і пішов туди... шукати роботу».
«Ти дивися, хорти вони», — підсумував невідомий і знову зажадав, щоб робітники стали в «рівну чергу».
А новость в чём? Такая ситуация была, есть ,... по всем вугледобувным предприятиях Украины.
На невдоволення маріупольчан «директор з персоналу» зажадав, щоб невдоволені назвали свої прізвища. Робітники у відповідь вимагали, щоб він назвав своє прізвище.
Один із робітників обурився тим, що він змушений чекати своєї черги четверту годину. На це «директор з персоналу» сказав, що вчора теж був незадоволений співробітник, який пізніше «стояв і вибачався, і пішов туди... шукати роботу».
«Ти дивися, хорти вони», — підсумував невідомий і знову зажадав, щоб робітники стали в «рівну чергу».
А новость в чём? Такая ситуация была, есть ,... по всем вугледобувным предприятиях Украины.
Например Львовско-Волынский бассейн:
Горняки нововолынской шахты выступили против нового директора и на следующий день получили повестки [18:00 08 сентября 2022 года ] https://ukrrudprom.com/news/Gornyaki_no ... estki.html Горняки Нововолынской шахты №9 выступили против назначения нового директора, а на следующий день все получили повестки. Об этом говорится в сюжете телеканала “Аверс”.
Шахтеры убеждены, что их отправляют на фронт намеренно и что происходящее — месть за бойкот. “Сейчас добыча упала в связи с тем, что мы не работаем уже 4 смены, а перешли на 2 смены. Потому что у нас нет столько людей, чтобы работать 4 смены. Если этих 47 мужчин мобилизуют — шахта фактически станет”, — заявил специалист по антикоррупционной деятельности шахты №9 Павел Голота.
Как сообщается, ранее горняки не допустили на рабочее место нового директора шахматы — Виктора Геращенко. Причина — якобы причастность директора к растратам на предыдущем месте работы.
Ротации в руководстве они связывают с выделением Кабмином 2,5 миллиарда гривен на закупку угля. Эти потоки пытается контролировать местный “смотрящий”.
“Волынско-Львовский угольный бассейн хотят захватить некоторые лица и там делать свои бизнес-интересы. Правоохранители все знают, сочувствуют, но им указание — не вмешиваться”, — заявил глава независимого профсоюза шахты Василий Гура.
Как сообщается, распоряжение о необходимости шахтерам прибыть в военкомат подписал подполковник Александр Полянко, однако военные отказались комментировать ситуацию, ссылаясь на всеобщую мобилизацию.