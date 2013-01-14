[18:00 08 сентября 2022 года ]Горняки Нововолынской шахты №9 выступили против назначения нового директора, а на следующий день все получили повестки. Об этом говорится в сюжете телеканала “Аверс”.Шахтеры убеждены, что их отправляют на фронт намеренно и что происходящее — месть за бойкот. “Сейчас добыча упала в связи с тем, что мы не работаем уже 4 смены, а перешли на 2 смены. Потому что у нас нет столько людей, чтобы работать 4 смены. Если этих 47 мужчин мобилизуют — шахта фактически станет”, — заявил специалист по антикоррупционной деятельности шахты №9 Павел Голота.Как сообщается, ранее горняки не допустили на рабочее место нового директора шахматы — Виктора Геращенко. Причина — якобы причастность директора к растратам на предыдущем месте работы.Ротации в руководстве они связывают с выделением Кабмином 2,5 миллиарда гривен на закупку угля. Эти потоки пытается контролировать местный “смотрящий”.“Волынско-Львовский угольный бассейн хотят захватить некоторые лица и там делать свои бизнес-интересы. Правоохранители все знают, сочувствуют, но им указание — не вмешиваться”, — заявил глава независимого профсоюза шахты Василий Гура.Как сообщается, распоряжение о необходимости шахтерам прибыть в военкомат подписал подполковник Александр Полянко, однако военные отказались комментировать ситуацию, ссылаясь на всеобщую мобилизацию.