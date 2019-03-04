Інвестування у великі проекти

|
|
|
Якщо у вас є певна сума і ви хочете вкласти її в якийсь проект, або надати займ, Вам сюди!
Додано: Сер 20 лют, 2019 07:58
Инвестиции
Юрий 1973 Добрый день Юрий! Если предложение актуально пишите мне на почту: Szevs@protonmail.com С ув. Сергей
Додано: Пон 18 бер, 2019 22:20
Доброго времени суток!
Если актуально: rimet.com@gmail.com
Хотел бы Вам предложить на рассмотрение высокодоходный проект под финансирование.
Суть проекта - производство акриловых плит на основе мдф или дсп. Продукт данного производства, это революция в отрасли. Технология производства и оборудование не имеет аналогов в Европе, а в мире есть всего лишь одно немного похожее производство (узкое направление). Полученный продукт по данной технологии отличается рядом преимущественных способностей по сравнению с аналогами и при всем этом, себестоимость производства в разы меньше аналогов.
Можно смело заявить, что при появлении данного продукта на рынке, конкурентов у него не будет.
Опыт работы в данном направлении более 15-ти лет.
Независимые эксперты просмотрев мой проект, с уверенностью заявили, что он не имеет аналогов в Украине и Европе, однозначно будет иметь 100% востребованности на внутреннем и внешнем рынке (весь мир) и очень удивились, почему на рынке нету ничего похожего на данный момент.
Проект (Akrilon).
Рынок сбыта внутренний и внешний.
Себестоимость за метр квадратный - 8,85 EUR (по расходным материалам).
Продажная стоимость на крупном опте - 19,21 EUR.
Продажная стоимость на опте - 24,56 EUR.
Продажная стоимость в розницу компанией не рассматривается.
Возможность производства от 10 до 18 квадратных метров в минуту.
Рыночная стоимость аналогов в Украине: 43 EUR - розница, 31 EUR - крупный опт.
Не трудно подсчитать, что при выходе предприятия на желаемый уровень продаж/производства, как минимум:
10 квадратных метров * 10.36 EUR (разница между себестоимостью и продажей на опте) * 40 минут * 20 часов
= 82 880 EUR (грязная прибыль в сутки). 8 500 000 EUR / 82 880 = 103 дня.
После выхода предприятия на полный желаемый уровень, за год оно может увеличивать вложенные средства в несколько раз.
Более подробнее, только лично желающим и имеющим возможность провести финансирование.
Необходимая сумма инвестиций в размере 8 500 000 EUR (полная).
Додано: Сер 03 лип, 2019 20:16
Re: Інвестування у великі проекти
Нужны инвестиции? А у вас есть бизнес-план?
Вы хотите привлечь инвестиции в бизнес или взять кредит на развитие? Наличие профессионального бизнес-плана значительно увеличит Ваши шансы найти инвесторов.
BFM Group – один из лидеров в сфере инвестиционного консалтинга.
Мы проводим предпроектные исследования, собираем все необходимые исходные данные, разрабатываем бизнес-планы, ТЭО, финансовые модели, инвестиционные меморандумы.
Предлагаемые нами решения основаны на многолетнем успешном опыте реализации собственных инвестиционных промышленных проектов, а разработанные методики бизнес планирования рекомендованы к использованию многими европейскими банками и инвестиционными компаниями.
Наше преимущество – знание большинства возможных "подводных камней" в землеотводах, проектировании и строительстве, инжиниринговых решениях, производственных процессах.
Подробности на сайте компании BFM Group:
Тел.: +380 97 489 58 03
E-mail: bfmgroup@ukr.net
|