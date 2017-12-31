Собственно сейчас на Украине самая актуальная книга - "Скотный двор".
Задумывалась автором как пародия на СССР, но Оруэлл не дожил до наших дней.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 05 січ, 2018 10:53
Re: 42% українців за рік не прочитали жодної книги
Собственно сейчас на Украине самая актуальная книга - "Скотный двор".
Задумывалась автором как пародия на СССР, но Оруэлл не дожил до наших дней.
Прокремлевский тролль.
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