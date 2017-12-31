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42% українців за рік не
прочитали жодної книги

42% українців за рік не прочитали жодної книги
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 10:53

Re: 42% українців за рік не прочитали жодної книги

Собственно сейчас на Украине самая актуальная книга - "Скотный двор".
Задумывалась автором как пародия на СССР, но Оруэлл не дожил до наших дней.
Прокремлевский тролль.
Дваждыдвашник
 
Повідомлень: 3254
З нами з: 06.08.10
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  #<1 ... 10111213
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