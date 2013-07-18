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Форум Освіта в Україні та світі. Обговорюються питання освіти: куди піти вчитися на фінансові спеціальності, ліцеї, коледжі, вузи, а також обговорення тренінгів, семінарів та курсів, навчання, MBA, друга фінансова освіта.
Додано: П'ят 02 бер, 2018 14:29
Re: Куди реально поступити вчитися
Ще рік тому я стояла перед вибором: який навчальний заклад і напрям підготовки обрати. Врешті я зупинила свій вибір на фізіотерапії у Польщі. Полонійна академія у Ченстохові має дуже хорошу програму. Високий рівень підготовки - я це бачу вже після першого курсу - дуже хороші викладачі: вимогливі, але симпатичні. Я знаю, що після закінчення цього напряму я отримаю хорошу роботу і буду до неї добре підготовлена.
Додано: П'ят 02 бер, 2018 16:15
Как поступить в 10 вузов США и учиться в Гарварде с дочерью Обамы: история Георгия Солодко
Додано: Пон 19 бер, 2018 19:17
А я вот собираюсь поступать в Чехию.
Выучить язык и подготовиться к экзаменам мне помогут в
Да, немного сейчас дороговато, но и после придется работать и учится одновременно. Но я считаю что оно того стоит - получить образование в Европейском ВУЗе, с зарубежной практикой и знаниями. При том что после, будет возможность там остаться работать.
Додано: Суб 24 бер, 2018 16:27
Підкажіть куди можна поступити на магістра, якщо військова освіта (бакалавр)
Додано: Вів 12 чер, 2018 12:04
Куди реально поступити вчитися, щоб було неважко і престижно
Hunter Я, особисто, навчалася на працювала у трьох престижних вишах (серед них є і прославлений КНЕУ). Проте, на ваше запитання можу дати лише одну відповідь : по всім Вашим параметрам найкращий - НУБіП (Національний університет біоресурсів та природокористування України). У 2018 році університет посідає 6 сходинку у рейтингу вишів України (у минулому році це було 8 місце), цей факт говорить сам за себе. Навчатися там престижно та поступити - реально! Особливо хочу відмітити спеціальність"Маркетинг". Вона користується шаненим попитом на ринку праці та гідно оплачується. Не кажу вже про те, що сама робота дуже цікава, драйвова та креативна!!!
Додано: Вів 12 чер, 2018 14:10
Re: Куди реально поступити вчитися
От перший раз в житті чую про КНЕУ як про "прославлений".
Я вас трохи розчарую про шалений попит. Тим паче слабко уявляю маркетолога з університету біоресурсів та природокористування, це приблизно те саме, що фінансист з універу Поплавського.
Але що головне. Неважко й престижно - взаємовиключні фактори у цьому питанні. Реально престижний ВУЗ вимагає від студентів дуже серйозної роботи і зусиль. Якщо такого немає, то й "престижність" фейкова.
Додано: Чет 14 чер, 2018 15:47
Faceless
В ссылке выше, несмотря на заманушное название статьи, все детально расписано.
Хочу добавить, что случай - не уникальный. Сейчас в MIT (кто не в теме, рейтинг университетов нагуглить несложно), учится шестеро украинских детей. Все - призеры международных олимпиад. И отнюдь не дети олигархов. В новом учебном году добавится еще двое:).
Это я чему: поступать в университеты США можно и нужно. Нужно хотеть и пробовать. И наличие денег здесь не является непременным условием (к примеру, департамент файненшл эд в MIT узучает фин. состояние родителей для определения их посильного взноса на обучение ребенка...). Даже наоборот: само наличие денег не обеспечит поступление в MIT или Гарвард. Нужны мозги, хорошие оценки, личные достижения, желание и настойчивость. И немного везения.
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