tobias
тем более, что цены на участки в Святошинском районе не из низких. ну и, не совсем понял фразу "коммуналки нету". коммуналка в частном секторе, особенно зимой, выше, чем в многоквартирном доме. это я знаю по собственному загородному дому
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Останні роки забудова передмістя Києва триває шаленими темпами. Кількість ЖК перевищує сотню. Як обрати, на що звернути увагу, чи є сенс інвестувати - обговорюємо в цій темі
Додано: Пон 05 жов, 2015 12:57
tobias
тем более, что цены на участки в Святошинском районе не из низких. ну и, не совсем понял фразу "коммуналки нету". коммуналка в частном секторе, особенно зимой, выше, чем в многоквартирном доме. это я знаю по собственному загородному дому
Додано: Суб 13 січ, 2018 01:59
Re: Новостройки правого берега Киева
Посоветую если есть деньги найти хорошего застройщика, может будет подороже на по надежнее, а вообще я бы дом купила)
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