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В Україні вперше продадуть
титанові родовища на відкритому а

В Україні вперше продадуть титанові родовища на відкритому а
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 01 сер, 2014 09:53

В Україні вперше продадуть титанові родовища на відкритому а

Пропонуємо до обговорення:
В Україні вперше продадуть титанові родовища на відкритому аукціоні

Дивися повний текст В Україні вперше продадуть титанові родовища на відкритому аукціоні.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 01 сер, 2014 09:57

ДА , давайте продадим все что приносит прибыль и будет только предприятия которые не ликвидный и приносят только убытки !
Fed
 
 
Повідомлення Додано: П'ят 01 сер, 2014 10:06

  maximuschigaev написав:А что получит Украина? Разовую подачку в виде мизерного налога на куплю продажу. И дальнейшие ну процентов восемь в бюджет. Национализировать и распределить в бюджет! Жиды на этом греют свой карман. А славяне этого не видят. Куда ни кинь взгляд. Все время видишь присосавшуюся ж.. еврея к ресурсам страны. Сатана на троне! Вы что слепые?

А ваш Фирташ уже стал славянином? :mrgreen:
Group DF - это он и есть. Пусть теперь заново купит поставщика сырья для своего "Титана" в Крыму на открытом конкурсе по рыночной цене. Осилит? Или как всегда "ваши пророссийские славяне" профукивают бабло быстрее, чем успевают напилить с наших богатств?
eliaua
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Повідомлення Додано: П'ят 01 сер, 2014 18:40

А что за хеpня продажи месторождений? Лизензия на право добывать это одно дело, а на месторождение это трындец какойто. Ресурсы государства ресурсы всех украинцев, а не того кто будет копать, кто будет хорошо копать, тому государство будет хорошо за это платить, а на это лицензия.
Avers
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 15:28

Правильно. Тому добывать, кто реструктуризирует долги Сумыхимпрома в пользу государства!
finuser351
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