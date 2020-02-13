В Україні вперше продадуть титанові родовища на відкритому аукціоні
Дивися повний текст В Україні вперше продадуть титанові родовища на відкритому аукціоні.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 01 сер, 2014 09:53
В Україні вперше продадуть титанові родовища на відкритому а
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні вперше продадуть титанові родовища на відкритому аукціоні.
Додано: П'ят 01 сер, 2014 09:57
ДА , давайте продадим все что приносит прибыль и будет только предприятия которые не ликвидный и приносят только убытки !
Додано: П'ят 01 сер, 2014 10:06
А ваш Фирташ уже стал славянином?
Group DF - это он и есть. Пусть теперь заново купит поставщика сырья для своего "Титана" в Крыму на открытом конкурсе по рыночной цене. Осилит? Или как всегда "ваши пророссийские славяне" профукивают бабло быстрее, чем успевают напилить с наших богатств?
Додано: П'ят 01 сер, 2014 18:40
А что за хеpня продажи месторождений? Лизензия на право добывать это одно дело, а на месторождение это трындец какойто. Ресурсы государства ресурсы всех украинцев, а не того кто будет копать, кто будет хорошо копать, тому государство будет хорошо за это платить, а на это лицензия.
Додано: Вів 18 лют, 2020 15:28
Правильно. Тому добывать, кто реструктуризирует долги Сумыхимпрома в пользу государства!
|