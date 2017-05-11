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Участвуем в развитии
проекта m2bomber.com

Участвуем в развитии проекта m2bomber.com
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 166167168169
Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 13:05

что-то я долго не писал об обновлениях

итак, забацано
1) определение мошенничества по аренде. Покрывает только случай, когда мошенник подаёт аренду в разных областях страны
2) теперь можно редактировать свои объекты, найденные на сайтах источниках. Надо просто подтвердить свой номер телефона по СМС.
baraka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 22:47

Re: Участвуем в развитии проекта m2bomber.com

Печерск и Оболонь рвутся в Подольский район:
https://ua.m2bomber.com/search?type=fla ... 80&open=on
У Вас же вроде по улице привязка?
Увеличение интеграла на 10% в месяц в домашних условиях без операции!
Не будь терпилой у шаромыг! Не плати за воздух! Лучший выбор винтажных панелек элитной Оболони! Ежи и утки! www.vogni-oboloni.ucoz.ua e-mail: rieltor@deneg.net (066)666-0-666 Валентин
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 10:18

  Рыба-сом написав:Печерск и Оболонь рвутся в Подольский район:
https://ua.m2bomber.com/search?type=fla ... 80&open=on
У Вас же вроде по улице привязка?


спасибо, насколько я вижу - Драгомирова мапится на Нижний Вал.
скорее всего потому, что в тех объектах указан не просто печерск, а Нижний Печерск, во!

пофикшу, спс
baraka
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 14:15

  baraka написав:
  Рыба-сом написав:Печерск и Оболонь рвутся в Подольский район:
https://ua.m2bomber.com/search?type=fla ... 80&open=on
У Вас же вроде по улице привязка?


спасибо, насколько я вижу - Драгомирова мапится на Нижний Вал.
скорее всего потому, что в тех объектах указан не просто печерск, а Нижний Печерск, во!

пофикшу, спс


зафиксал, в течение 2,3 - недель такие объекты должны поисправляться.
Сейчас "нижних печерсков" - 60шт.
Проверим-с...
baraka
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 16:06

забацали карту в результатах поиска справа, нужен фидбек

https://uatest.m2bomber.com/flat-sell/g ... 11-5155972

нормалёк, фигня или зашибись ?
baraka
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 22:28

Re: Участвуем в развитии проекта m2bomber.com

"Несущественное улучшение", ИМнХО
Увеличение интеграла на 10% в месяц в домашних условиях без операции!
Не будь терпилой у шаромыг! Не плати за воздух! Лучший выбор винтажных панелек элитной Оболони! Ежи и утки! www.vogni-oboloni.ucoz.ua e-mail: rieltor@deneg.net (066)666-0-666 Валентин
Рыба-сом
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Повідомлень: 995
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  #<1 ... 166167168169
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