Участвуем в развитии проекта m2bomber.com

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спасибо, насколько я вижу - Драгомирова мапится на Нижний Вал. скорее всего потому, что в тех объектах указан не просто печерск, а Нижний Печерск, во!
пофикшу, спс
зафиксал, в течение 2,3 - недель такие объекты должны поисправляться. Сейчас "нижних печерсков" - 60шт. Проверим-с...
"Оболонская набережная" путается с "ул. Оболонской" ещё.
Все люди еще теперь, как и во все времена, распадаются на рабов и свободных; ибо кто не имеет двух третей своего дня для себя, тот – раб, будь он в остальном кем угодно: государственным деятелем, купцом, чиновником, ученым.