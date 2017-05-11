Участвуем в развитии проекта m2bomber.com

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  #<1 ... 167168169170
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 10:14

  baraka написав:
  baraka написав:
  Рыба-сом написав:Печерск и Оболонь рвутся в Подольский район:
https://ua.m2bomber.com/search?type=fla ... 80&open=on
У Вас же вроде по улице привязка?


спасибо, насколько я вижу - Драгомирова мапится на Нижний Вал.
скорее всего потому, что в тех объектах указан не просто печерск, а Нижний Печерск, во!

пофикшу, спс


зафиксал, в течение 2,3 - недель такие объекты должны поисправляться.
Сейчас "нижних печерсков" - 60шт.
Проверим-с...

"Оболонская набережная" путается с "ул. Оболонской" ещё.
Все люди еще теперь, как и во все времена, распадаются на рабов и свободных; ибо кто не имеет двух третей своего дня для себя, тот – раб, будь он в остальном кем угодно: государственным деятелем, купцом, чиновником, ученым.
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 12:59

  Рыба-сом написав:"Оболонская набережная" путается с "ул. Оболонской" ещё.


спс, чуть позже гляну
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 19:45

добавили поиск по dom.ria.ua
маякуйте плиз если что-то корявое в данных будет

(всякую мелочь типа fn.ua и мирквартир - убрали нафиг)
baraka
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 19:06

к картам добавлена легенда

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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 01:53

на картах добавлены маршруты

то есть: открываем какую-то карточку объекта или новостройки, смотрим в легенде что есть вокруг интересного, тыцаем в какой-то пунктик и показывается маршрут от дома к этому месту.

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baraka
 
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  #<1 ... 167168169170
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