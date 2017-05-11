Участвуем в развитии проекта m2bomber.com

Додано: Чет 22 лют, 2018 21:03

Рыба-сом написав: Ну или чекбокс «исключить телефоны из чёрного списка».

Ну или чекбокс «исключить телефоны из чёрного списка».

Рыба-сом написав: Кстати, идея: большинство вторички <2000 года постройки является домом какого-то типового проекта (ну или даже сейчас КТУ «Аркады», АППС-Л от ДБК-3 и т.п.). Можно б было для каждого адреса наполнять постепенно параметр «типовая серия» со ссылкой на какой-то ресурс (ну или у себя соорудить, если не хочется редиректом заниматься) с кратким описанием особенностей серии и схемами планировок квартир.

Потенциальные источники инфо:

http://www.kanzas.ua/baza-domov/kiev-vl ... -foto/674/

http://my-realty.kiev.ua/proekti-i-planirovki/

Кстати, идея: большинство вторички <2000 года постройки является домом какого-то типового проекта (ну или даже сейчас КТУ «Аркады», АППС-Л от ДБК-3 и т.п.). Можно б было для каждого адреса наполнять постепенно параметр «типовая серия» со ссылкой на какой-то ресурс (ну или у себя соорудить, если не хочется редиректом заниматься) с кратким описанием особенностей серии и схемами планировок квартир.Потенциальные источники инфо:

Рыба-сом написав: ЗЫ А когда стартует анонсированный почти полгода назад фильтр путём выделения куска местности полигоном? + Индексы ОКРЖН давно уже интересно б было увидеть. ЗЫ А когда стартует анонсированный почти полгода назад фильтр путём выделения куска местности полигоном?+ Индексы ОКРЖН давно уже интересно б было увидеть.

да, записалдумал я над этой фичей с вопросом "стоит ли внедрять".пока склоняюсь к ответу "нет"и вот почему:1) это не критичная вещь, частично она будет перекрываться с фильтром "год постройки" и "оценка дома", и это более важные фильтры. А пихать в поисковую форму всё что возможно тоже не верно.2) в украине есть свои типовые дома, а в других странах другие типовые дома. Если внедрять эту фичу - нужно кастомизировать под каждую страну, теряем универсальность.тут мой косяк. Очень "нет времени".список задач растёт, я вытягиваю из него наиболее приоритетные и мы педалим их.Все задачи не будут сделаны никогда. Будут задачи которые вообще не будут сделаны и проболтаются в беклоге до скончания лет. Кстати, я то это понимаю уже десяток лет как, а руководители луны до этого только сейчас дошли (почитываю их бложик). И моя ситуация намного лучше чем у ЛУНы, когда они застопорились на месте, занимаются всякими мелочами, украшаловками, A/B тестированием, но на реальные вау-фичи силёнок/желания нет.Вот если сравнить указанную Вами задачу с вот этим прототипоммоё стойкое убеждение - что нужно садиться за прототип и допедаливать его.Задача по стате ОКРЖН не добавит много юзеров, а вот такое приложение позволит заинтересовать новизной - такого приложения нет ни у кого. Ну и плюс фича "что продают/сдают мои друзья" со всеми вытекающими.отписал Вам в личку.