Участвуем в развитии проекта m2bomber.com

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Рыба-сом написав:Ну или чекбокс «исключить телефоны из чёрного списка».
да, записал
Рыба-сом написав:Кстати, идея: большинство вторички <2000 года постройки является домом какого-то типового проекта (ну или даже сейчас КТУ «Аркады», АППС-Л от ДБК-3 и т.п.). Можно б было для каждого адреса наполнять постепенно параметр «типовая серия» со ссылкой на какой-то ресурс (ну или у себя соорудить, если не хочется редиректом заниматься) с кратким описанием особенностей серии и схемами планировок квартир. Потенциальные источники инфо: http://www.kanzas.ua/baza-domov/kiev-vl ... -foto/674/ http://my-realty.kiev.ua/proekti-i-planirovki/
думал я над этой фичей с вопросом "стоит ли внедрять". пока склоняюсь к ответу "нет" и вот почему: 1) это не критичная вещь, частично она будет перекрываться с фильтром "год постройки" и "оценка дома", и это более важные фильтры. А пихать в поисковую форму всё что возможно тоже не верно. 2) в украине есть свои типовые дома, а в других странах другие типовые дома. Если внедрять эту фичу - нужно кастомизировать под каждую страну, теряем универсальность.
Рыба-сом написав:ЗЫ А когда стартует анонсированный почти полгода назад фильтр путём выделения куска местности полигоном? + Индексы ОКРЖН давно уже интересно б было увидеть.
тут мой косяк. Очень "нет времени". список задач растёт, я вытягиваю из него наиболее приоритетные и мы педалим их. Все задачи не будут сделаны никогда. Будут задачи которые вообще не будут сделаны и проболтаются в беклоге до скончания лет. Кстати, я то это понимаю уже десяток лет как, а руководители луны до этого только сейчас дошли (почитываю их бложик). И моя ситуация намного лучше чем у ЛУНы, когда они застопорились на месте, занимаются всякими мелочами, украшаловками, A/B тестированием, но на реальные вау-фичи силёнок/желания нет.
Вот если сравнить указанную Вами задачу с вот этим прототипом https://www.youtube.com/watch?v=hOpxCegImCI моё стойкое убеждение - что нужно садиться за прототип и допедаливать его. Задача по стате ОКРЖН не добавит много юзеров, а вот такое приложение позволит заинтересовать новизной - такого приложения нет ни у кого. Ну и плюс фича "что продают/сдают мои друзья" со всеми вытекающими.
baraka Не, ну я ж просто идеи все транслирую, которые в голову приходят ) Ваше дело отсеивать. По поводу "что продают/сдают мои друзья" - это как?
Все люди еще теперь, как и во все времена, распадаются на рабов и свободных; ибо кто не имеет двух третей своего дня для себя, тот – раб, будь он в остальном кем угодно: государственным деятелем, купцом, чиновником, ученым.
Еще, имхо, для анализа было бы неплохо запилить архив объявлений и сделать поиск по архиву.
Например такой юзкейс - ты нашел некое объявление о продаже квартиры в доме, зачастую не совсем понятно ценообразование особенно когда в этом доме нет аналогов, и рядом нет похожих по типу домов. Соответственно в архиве ищем варианты по этому дому, что бы сравнить текущее предложение с архивным.
Или другой юзкейс - тебе понравился какой то дом, но в данный момент там квартиры не продаются. В архиве ищем варианты объявлений - анализируем инфу(например мне было бы интересно увидеть как часто там появляются варианты, по какой цене, планировки и т.п.)
Понятное дело что контакты в карточке объявления не нужны, но инфа по дате,фото,описанию,цене были бы очень полезными.
kokhanenko_s написав:Еще, имхо, для анализа было бы неплохо запилить архив объявлений и сделать поиск по архиву.
Например такой юзкейс - ты нашел некое объявление о продаже квартиры в доме, зачастую не совсем понятно ценообразование особенно когда в этом доме нет аналогов, и рядом нет похожих по типу домов. Соответственно в архиве ищем варианты по этому дому, что бы сравнить текущее предложение с архивным.
Или другой юзкейс - тебе понравился какой то дом, но в данный момент там квартиры не продаются. В архиве ищем варианты объявлений - анализируем инфу(например мне было бы интересно увидеть как часто там появляются варианты, по какой цене, планировки и т.п.)
Понятное дело что контакты в карточке объявления не нужны, но инфа по дате,фото,описанию,цене были бы очень полезными.
можно делать, но есть 2 консёрна: 1) это будет без фото (слишком много фотки объектов архива будут весить чтобы их все хранить) 2) по этому архиву нельзя будет делать поиск (иначе база данных будет всё время разрастаться и будет тормозить)
то есть - то что реально сделать - это список объектов архива (с деталями) по конкретному дому без какой-либо возможности фильтрации/поиска и без фото.
так подходит или уже будет не интересно ? будете ли пользоваться этой фичей в таком виде ?
По поводу фото: с фото было бы намного интереснее. Может стоит рассмотреть какой то разумный вариант "кропа" фото перед сохранением в архив, может получиться добиться какого то баланса - качество/размер?, прикрутить какой то ротейт. Или можно было бы разделить архив на долгосрочный и краткосрочный: - перемещение полной объявы в краткосрочный архив с кропнутыми фото - после n времени - объява перемещается в долгосрочный но уже максимально сжатая (без фото) Конечно нужно понимать насколько долго нужно хранить объявы, на первых порах например сделать 1-2 года, по мере Вашего роста интервал увеличить.
Если фото все таки нет - то как по мне фича все равно довольно интересная, реально никакие другие сервисы такого не предоставляют. Единственное olx, архив есть, карточка объявы сохранена полностью, но нет поиска - только переход по прямой ссылке старого объявления. И я не в курсе насколько долго хранятся объявы.
kokhanenko_s написав:Поиска по дому хватит с головой.
По поводу фото: с фото было бы намного интереснее. Может стоит рассмотреть какой то разумный вариант "кропа" фото перед сохранением в архив, может получиться добиться какого то баланса - качество/размер?, прикрутить какой то ротейт. Или можно было бы разделить архив на долгосрочный и краткосрочный: - перемещение полной объявы в краткосрочный архив с кропнутыми фото - после n времени - объява перемещается в долгосрочный но уже максимально сжатая (без фото) Конечно нужно понимать насколько долго нужно хранить объявы, на первых порах например сделать 1-2 года, по мере Вашего роста интервал увеличить.
Если фото все таки нет - то как по мне фича все равно довольно интересная, реально никакие другие сервисы такого не предоставляют. Единственное olx, архив есть, карточка объявы сохранена полностью, но нет поиска - только переход по прямой ссылке старого объявления. И я не в курсе насколько долго хранятся объявы.
спасибо полностью согласен с Вашими мыслями. разбил эту задачу на 2 части: 1) сделать архивирование (пока в самом простом варианте - без фото) 2) дать возможность пользователю просматривать архив на UI
первый пункт будем стараться сделать как можно раньше, второй пункт сделаем через 9-12 мес (как архив чуть наполнится)
baraka а Вы цены в ЖК новостроек берёте по инфе из ОП застройщиков?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Рынок однако. Это вам не сговор шаромыг для удержания неадекватных цен на первичке Киева.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.