Участвуем в развитии проекта m2bomber.com

baraka не захочет ( или не сможет) сделать интересный облёт "Свитло -парка". У него все полёты-вокруг объекта, любование им. В сторону отлететь-никак. А вокруг Свитло-парка много интересного: промзона, какие-то отстойники...
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Додано: Пон 19 бер, 2018 18:09
baraka не захочет ( или не сможет) сделать интересный облёт "Свитло -парка". У него все полёты-вокруг объекта, любование им. В сторону отлететь-никак. А вокруг Свитло-парка много интересного: промзона, какие-то отстойники...
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Додано: Пон 19 бер, 2018 21:18
насколько я вижу - там ещё только на этапе свай. Давайте отсрочим на эту осень, чтобы хоть несколько этажей из-под земли торчало, а ?
Додано: Пон 19 бер, 2018 21:58
Faceless, спасибо, интересненько...
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