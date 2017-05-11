baraka не захочет ( или не сможет) сделать интересный облёт "Свитло -парка". У него все полёты-вокруг объекта, любование им. В сторону отлететь-никак. А вокруг Свитло-парка много интересного: промзона, какие-то отстойники...
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Додано: Пон 19 бер, 2018 18:09
baraka не захочет ( или не сможет) сделать интересный облёт "Свитло -парка". У него все полёты-вокруг объекта, любование им. В сторону отлететь-никак. А вокруг Свитло-парка много интересного: промзона, какие-то отстойники...
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Пон 19 бер, 2018 21:18
насколько я вижу - там ещё только на этапе свай. Давайте отсрочим на эту осень, чтобы хоть несколько этажей из-под земли торчало, а ?
Додано: Пон 19 бер, 2018 21:58
Faceless, спасибо, интересненько...
Додано: Вів 20 бер, 2018 10:40
Комрады, рад сообщить, что андроид-приложение перешло из стадии прототипа в бета-версию.
Сейчас готовится выкладка на гугл-плей, что займёт до 1-2 недель, но пока его можно скачать и пощупать по вот этой ссылке -
Минимльный андроид 4.0.3, пермишены - GPS, камера и сеть.
Возможно, необходимо разрешить установку из "непроверенных источников".
Пожалуйста, пробуйте, жду комментариев и критики.
Спасибо.
Пару картинок
Востаннє редагувалось baraka в Вів 20 бер, 2018 15:21, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 20 бер, 2018 11:17
Re: Участвуем в развитии проекта m2bomber.com
Смотрите: вы делаете облёт прилегающей территории, указывая на её неприглядность
Видео выкладываете
начинаются просмотры и падение и без того дохлых продаж
КГС звонит ( пишет) Вам и предлагает
а) 100500 денег за то, что Вы уберёте видео
б) дать по голове за то, что не уберёте видео.
Вы мягко предлагаете согласиться на вариант 1
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Вів 20 бер, 2018 11:52
это как-то "попахивает"
деньги я заработаю и более честными способами
Додано: Сер 21 бер, 2018 10:50
залито на гугл плей, найти можно по поиску "m2bomber"
Додано: Сер 21 бер, 2018 11:26
Закачал, по возможности потестим
С локализацией сразу надо поработать - я так понимаю только росверсия пока?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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