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Участвуем в развитии
проекта m2bomber.com

Участвуем в развитии проекта m2bomber.com
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 170171172173
Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 18:09

  Оранжевый-хит сезона написав:
  baraka написав:ещё есть пожелания ?

Свитло парк!!!

baraka не захочет ( или не сможет) сделать интересный облёт "Свитло -парка". У него все полёты-вокруг объекта, любование им. В сторону отлететь-никак. А вокруг Свитло-парка много интересного: промзона, какие-то отстойники...
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 21:18

  Serg-ik написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  baraka написав:ещё есть пожелания ?

Свитло парк!!!

baraka не захочет ( или не сможет) сделать интересный облёт "Свитло -парка". У него все полёты-вокруг объекта, любование им. В сторону отлететь-никак. А вокруг Свитло-парка много интересного: промзона, какие-то отстойники...


насколько я вижу - там ещё только на этапе свай. Давайте отсрочим на эту осень, чтобы хоть несколько этажей из-под земли торчало, а ?
baraka
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 21:58

  Faceless написав:Тут такое появилось: Новый агрегатор недвижимости в Украине - R24.ua


Faceless, спасибо, интересненько...
baraka
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 10:40

Комрады, рад сообщить, что андроид-приложение перешло из стадии прототипа в бета-версию.
Сейчас готовится выкладка на гугл-плей, что займёт до 1-2 недель, но пока его можно скачать и пощупать по вот этой ссылке - https://ua.m2bomber.com/app

Минимльный андроид 4.0.3, пермишены - GPS, камера и сеть.
Возможно, необходимо разрешить установку из "непроверенных источников".

Пожалуйста, пробуйте, жду комментариев и критики.
Спасибо.

Пару картинок

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Востаннє редагувалось baraka в Вів 20 бер, 2018 15:21, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 11:17

Re: Участвуем в развитии проекта m2bomber.com

  baraka написав:Давайте отсрочим на эту осень, чтобы хоть несколько этажей из-под земли торчало, а ?

Смотрите: вы делаете облёт прилегающей территории, указывая на её неприглядность
Видео выкладываете
начинаются просмотры и падение и без того дохлых продаж
КГС звонит ( пишет) Вам и предлагает
а) 100500 денег за то, что Вы уберёте видео
б) дать по голове за то, что не уберёте видео.

Вы мягко предлагаете согласиться на вариант 1
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 11:52

  Serg-ik написав:
  baraka написав:Давайте отсрочим на эту осень, чтобы хоть несколько этажей из-под земли торчало, а ?

Смотрите: вы делаете облёт прилегающей территории, указывая на её неприглядность
Видео выкладываете
начинаются просмотры и падение и без того дохлых продаж
КГС звонит ( пишет) Вам и предлагает
а) 100500 денег за то, что Вы уберёте видео
б) дать по голове за то, что не уберёте видео.

Вы мягко предлагаете согласиться на вариант 1


это как-то "попахивает"
деньги я заработаю и более честными способами
baraka
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 10:50

залито на гугл плей, найти можно по поиску "m2bomber"

https://play.google.com/store/apps/deta ... er.android

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baraka
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 11:26

  baraka написав:залито на гугл плей, найти можно по поиску "m2bomber"

https://play.google.com/store/apps/deta ... er.android

Зображення

Закачал, по возможности потестим
С локализацией сразу надо поработать - я так понимаю только росверсия пока?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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  #<1 ... 170171172173
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