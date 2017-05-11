Участвуем в развитии проекта m2bomber.com

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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 171172173174
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 16:25

baraka похоже бомбер кому-то досадил - делают вбросы чтобы дескредитировать ресурс показывающий что аренда на КРЖН дешевеет.
Зображення
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 19:30

  zahar_ написав:baraka похоже бомбер кому-то досадил - делают вбросы чтобы дескредитировать ресурс показывающий что аренда на КРЖН дешевеет.
Зображення



обе "красненькие" объявы пришли с ОЛХ, уже закрыты там
baraka
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 09:24

новая статья

https://ua.m2bomber.com/article/41/view ... -novostroi
baraka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 16:15

видео и панорамы по ЖК Автограф

https://ua.m2bomber.com/newbuilding/475 ... k-avtograf
baraka
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 11:08

ЖК Лебединый, видео и панорамы
https://ua.m2bomber.com/newbuilding/629 ... -lebedinii
baraka
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 11:06

  baraka написав:ЖК Лебединый, видео и панорамы
https://ua.m2bomber.com/newbuilding/629 ... -lebedinii

Т.е. очистные сооружения дождевой канализации просто-напросто засыпали? Охpененно... :twisted:
Все люди еще теперь, как и во все времена, распадаются на рабов и свободных; ибо кто не имеет двух третей своего дня для себя, тот – раб, будь он в остальном кем угодно: государственным деятелем, купцом, чиновником, ученым.
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 11:19

  baraka написав:новая статья

https://ua.m2bomber.com/article/41/view ... -novostroi

Барака "батальоны просят огня" про дешевеет? Давайте чаще обзоры рынка.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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