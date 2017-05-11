Участвуем в развитии проекта m2bomber.com

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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 27 бер, 2018 16:25
baraka похоже бомбер кому-то досадил - делают вбросы чтобы дескредитировать ресурс показывающий что аренда на КРЖН дешевеет.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Вів 27 бер, 2018 19:30
Додано: Вів 03 кві, 2018 09:24
Додано: П'ят 27 кві, 2018 16:15
видео и панорамы по ЖК Автограф
Додано: Пон 30 кві, 2018 11:08
ЖК Лебединый, видео и панорамы
Додано: Сер 02 тра, 2018 11:06
Т.е. очистные сооружения дождевой канализации просто-напросто засыпали? Охpененно...
Все люди еще теперь, как и во все времена, распадаются на рабов и свободных; ибо кто не имеет двух третей своего дня для себя, тот – раб, будь он в остальном кем угодно: государственным деятелем, купцом, чиновником, ученым.
Додано: Сер 02 тра, 2018 11:19
Барака "батальоны просят огня" про дешевеет? Давайте чаще обзоры рынка.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: Суб 05 тра, 2018 00:57
да, тоже посмотрел по карте, увидел их, но комментировать на видео не стал
Додано: Суб 05 тра, 2018 00:57
есть мысля про аренду написать.
может есть какие-то другие варианты ?
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