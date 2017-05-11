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Участвуем в развитии
проекта m2bomber.com

Участвуем в развитии проекта m2bomber.com
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 172173174175
Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 15:39

  Рыба-сом написав:А чего? Вы ж хотели "гонзо-стиль" двигать?


чтобы "мочить" нужно быть сильно уверенным в своей правоте.
а чтобы быть сильно уверенным - надо больше времени. Пока его нет.

ну и мочить надо с другого домена, на всякий случай.
я уже имя давно придумал, но паралельно 2-мя сайтами заниматься не могу.

  Рыба-сом написав:Стройбум в ирпенобучах, похоже, уже фсё. Во всяком случае, рекламы практически нет (в основном продажа старых прожектов). М.б. стоит этот вопрос исследовать как провестник затухания строительного бума (типо, сначала «остывает» пригород, потом уже – окраины Киева и т.д.)?


спасибо, помиркую
кстати, а какие факты (или хотя-бы чуйка) говорят о том, что ипенобуча - фсё ?
baraka
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 15:48

Re: Участвуем в развитии проекта m2bomber.com

  baraka написав:кстати, а какие факты (или хотя-бы чуйка) говорят о том, что ипенобуча - фсё ?

1) Рекламы практически нет
2) Смотрел чисто из интересу новые объекты за последний год в Броварах – там только мутную «Скандию» мучают и «Крона-парк» из чего-то существенного + распродажа старого, хотя земли ещё огого есть, но как-то уже котлованы не сильно плодятся, а вот раньше – вдоль Киевской улицы целый мини-ПОХ построили в своё время
3) В соседней теме ОКРЖН уже никого не возбуждает совсем

Ну да, это что-то типа чуйки, но можете мини-исследование сделать для проверки
Все люди еще теперь, как и во все времена, распадаются на рабов и свободных; ибо кто не имеет двух третей своего дня для себя, тот – раб, будь он в остальном кем угодно: государственным деятелем, купцом, чиновником, ученым.
Рыба-сом
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  #<1 ... 172173174175
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