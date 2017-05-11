Участвуем в развитии проекта m2bomber.com

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Рыба-сом написав:А чего? Вы ж хотели "гонзо-стиль" двигать?
чтобы "мочить" нужно быть сильно уверенным в своей правоте. а чтобы быть сильно уверенным - надо больше времени. Пока его нет.
ну и мочить надо с другого домена, на всякий случай. я уже имя давно придумал, но паралельно 2-мя сайтами заниматься не могу.
Рыба-сом написав:Стройбум в ирпенобучах, похоже, уже фсё. Во всяком случае, рекламы практически нет (в основном продажа старых прожектов). М.б. стоит этот вопрос исследовать как провестник затухания строительного бума (типо, сначала «остывает» пригород, потом уже – окраины Киева и т.д.)?
спасибо, помиркую кстати, а какие факты (или хотя-бы чуйка) говорят о том, что ипенобуча - фсё ?
baraka написав:кстати, а какие факты (или хотя-бы чуйка) говорят о том, что ипенобуча - фсё ?
1) Рекламы практически нет 2) Смотрел чисто из интересу новые объекты за последний год в Броварах – там только мутную «Скандию» мучают и «Крона-парк» из чего-то существенного + распродажа старого, хотя земли ещё огого есть, но как-то уже котлованы не сильно плодятся, а вот раньше – вдоль Киевской улицы целый мини-ПОХ построили в своё время 3) В соседней теме ОКРЖН уже никого не возбуждает совсем
Ну да, это что-то типа чуйки, но можете мини-исследование сделать для проверки
Все люди еще теперь, как и во все времена, распадаются на рабов и свободных; ибо кто не имеет двух третей своего дня для себя, тот – раб, будь он в остальном кем угодно: государственным деятелем, купцом, чиновником, ученым.