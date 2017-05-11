Участвуем в развитии проекта m2bomber.com

Додано: Нед 13 тра, 2018 06:08

Бомбер продолжает склеивать несколько разных квартир в один объект)))Поэтому одновременно показывает стоимость, например, 8000 и 10000 грн.На ресурсе висит непроверенная информация по наличию квартир.Объект сдается за несколько дней, однако риэлторы ещё долго продолжают его рекламировать.В итоге, бомбер перепечатывает эти объявления и пишет: экспозиция *** дней))). Например, у знакомых квартира была сдана в декабре, там живут квартиранты и не планируют съезжать. Но до сих пор предложение аренды высвечивается на бомбере с экспозицией несколько месяцев))) Складывается впечатление, что с квартирой что-то не так, поэтому ее не могут так долго сдать.Неразбериха с ценами. По одному и тому же объекту высвечивается разная стоимость: нынешняя и та, что была за царя Панька, например, год назад.Зачем вообще показывать цену аренды квартиры в 2016 году?Однако, большой плюс бомбера в том, что среди вороха объявлений от риэлторов можно легко выйти на владельца квартиры.