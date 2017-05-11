Участвуем в развитии проекта m2bomber.com

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Рыба-сом написав:А чего? Вы ж хотели "гонзо-стиль" двигать?
чтобы "мочить" нужно быть сильно уверенным в своей правоте. а чтобы быть сильно уверенным - надо больше времени. Пока его нет.
ну и мочить надо с другого домена, на всякий случай. я уже имя давно придумал, но паралельно 2-мя сайтами заниматься не могу.
Рыба-сом написав:Стройбум в ирпенобучах, похоже, уже фсё. Во всяком случае, рекламы практически нет (в основном продажа старых прожектов). М.б. стоит этот вопрос исследовать как провестник затухания строительного бума (типо, сначала «остывает» пригород, потом уже – окраины Киева и т.д.)?
спасибо, помиркую кстати, а какие факты (или хотя-бы чуйка) говорят о том, что ипенобуча - фсё ?
baraka написав:кстати, а какие факты (или хотя-бы чуйка) говорят о том, что ипенобуча - фсё ?
1) Рекламы практически нет 2) Смотрел чисто из интересу новые объекты за последний год в Броварах – там только мутную «Скандию» мучают и «Крона-парк» из чего-то существенного + распродажа старого, хотя земли ещё огого есть, но как-то уже котлованы не сильно плодятся, а вот раньше – вдоль Киевской улицы целый мини-ПОХ построили в своё время 3) В соседней теме ОКРЖН уже никого не возбуждает совсем
Ну да, это что-то типа чуйки, но можете мини-исследование сделать для проверки
Все люди еще теперь, как и во все времена, распадаются на рабов и свободных; ибо кто не имеет двух третей своего дня для себя, тот – раб, будь он в остальном кем угодно: государственным деятелем, купцом, чиновником, ученым.
Бомбер продолжает склеивать несколько разных квартир в один объект))) Поэтому одновременно показывает стоимость, например, 8000 и 10000 грн.
На ресурсе висит непроверенная информация по наличию квартир. Объект сдается за несколько дней, однако риэлторы ещё долго продолжают его рекламировать. В итоге, бомбер перепечатывает эти объявления и пишет: экспозиция *** дней))). Например, у знакомых квартира была сдана в декабре, там живут квартиранты и не планируют съезжать. Но до сих пор предложение аренды высвечивается на бомбере с экспозицией несколько месяцев))) Складывается впечатление, что с квартирой что-то не так, поэтому ее не могут так долго сдать.
Неразбериха с ценами. По одному и тому же объекту высвечивается разная стоимость: нынешняя и та, что была за царя Панька, например, год назад. Зачем вообще показывать цену аренды квартиры в 2016 году?
Однако, большой плюс бомбера в том, что среди вороха объявлений от риэлторов можно легко выйти на владельца квартиры.
l66 написав:Бомбер продолжает склеивать несколько разных квартир в один объект))) Поэтому одновременно показывает стоимость, например, 8000 и 10000 грн.
спасибо за критику, скиньте плиз ссыль
l66 написав:На ресурсе висит непроверенная информация по наличию квартир. Объект сдается за несколько дней, однако риэлторы ещё долго продолжают его рекламировать. В итоге, бомбер перепечатывает эти объявления и пишет: экспозиция *** дней))). Например, у знакомых квартира была сдана в декабре, там живут квартиранты и не планируют съезжать. Но до сих пор предложение аренды высвечивается на бомбере с экспозицией несколько месяцев))) Складывается впечатление, что с квартирой что-то не так, поэтому ее не могут так долго сдать.
тоже плиз ссыль
l66 написав:Неразбериха с ценами. По одному и тому же объекту высвечивается разная стоимость: нынешняя и та, что была за царя Панька, например, год назад. Зачем вообще показывать цену аренды квартиры в 2016 году?
тоже плиз ссыль
l66 написав:Однако, большой плюс бомбера в том, что среди вороха объявлений от риэлторов можно легко выйти на владельца квартиры.
какой по Вашему мнению процент промахов по владельцам ? То есть, например прозвонили 100 объектов от владельцев. Сколько осколько из них на самом деле оказались рылами?
l66 написав:baraka , я не буду сейчас делать ссылки. Приведу лишь несколько скринов.
Например, склеены 1-комн и 2-комн кв из разных районов. Цена, указанная в самом объявлении, отличается от той, что выделена сбоку:
да, судя по этажности - это разные квартиры, но интересно, что площадь в обоих случаях = 45 кв.м.
проблема неверной склейки ещё есть (но уже должно быть меньше такого). Увеличение точности склеивания требует больших временных затрат, пока "инвестировать" в это не могу, есть более срочные и не такие ёмкие задачи.
l66 написав: В этой квартире живут квартиранты, а она висит с экспозицией:
эту квартиру найти не могу, но возможно, там в качестве источника - домик, он часто не закрывает неактуальные объявы. Не знаю что с этим домиком делать...
Это очень мешает особенно при просмотре в режиме карты - переключаешься на карту, там куча объектов по аренде "пришедшие" с домика и висят они там уже годами, потому, что домик не удаляет и не закрывает у себя объявления.
l66 написав:
да, по цене отличается взято оно с домика, там цена была в долларах, Вы установили пересчёт в гривну, соотвесттвенно цена в тексте и в карточке вверху справа отличается.
baraka написав:эту квартиру найти не могу, но возможно, там в качестве источника - домик, он часто не закрывает неактуальные объявы. Не знаю что с этим домиком делать...
Это очень мешает особенно при просмотре в режиме карты - переключаешься на карту, там куча объектов по аренде "пришедшие" с домика и висят они там уже годами, потому, что домик не удаляет и не закрывает у себя объявления.
так, кажется нашёл выход, скоро сделаю фикс, через 3-4 недели (после очередной проверки статусов) ситуация должна улучшиться