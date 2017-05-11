Участвуем в развитии проекта m2bomber.com

Додано: Нед 13 тра, 2018 11:57

l66 написав: baraka , я не буду сейчас делать ссылки.

Приведу лишь несколько скринов.



Например, склеены 1-комн и 2-комн кв из разных районов.

Цена, указанная в самом объявлении, отличается от той, что выделена сбоку:





, я не буду сейчас делать ссылки.Приведу лишь несколько скринов.Например, склеены 1-комн и 2-комн кв из разных районов.Цена, указанная в самом объявлении, отличается от той, что выделена сбоку:

l66 написав: В этой квартире живут квартиранты, а она висит с экспозицией:





В этой квартире живут квартиранты, а она висит с экспозицией:

l66 написав:

да, судя по этажности - это разные квартиры, но интересно, что площадь в обоих случаях = 45 кв.м.проблема неверной склейки ещё есть (но уже должно быть меньше такого).Увеличение точности склеивания требует больших временных затрат, пока "инвестировать" в это не могу, есть более срочные и не такие ёмкие задачи.эту квартиру найти не могу, но возможно, там в качестве источника - домик, он часто не закрывает неактуальные объявы. Не знаю что с этим домиком делать...Это очень мешает особенно при просмотре в режиме карты - переключаешься на карту, там куча объектов по аренде "пришедшие" с домика и висят они там уже годами, потому, что домик не удаляет и не закрывает у себя объявления.да, по цене отличаетсявзято оно с домика, там цена была в долларах, Вы установили пересчёт в гривну, соотвесттвенно цена в тексте и в карточке вверху справа отличается.