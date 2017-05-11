Участвуем в развитии проекта m2bomber.com

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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 19 тра, 2018 13:47
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Faceless
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Додано: Суб 19 тра, 2018 23:07
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baraka
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Додано: Нед 20 тра, 2018 18:38
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Додано: Нед 20 тра, 2018 19:44
Инфа по Місто квітів только по 1 очереди, а она уже сдана и заселена. Идут продажи 2й очереди и скоро 3й начнутся. А инфо по жк Сирецькі сади который рядом, вообще нет.
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Alex_Yu
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Додано: Нед 20 тра, 2018 22:39
Alex_Yu написав:
Инфа по Місто квітів только по 1 очереди, а она уже сдана и заселена. Идут продажи 2й очереди и скоро 3й начнутся. А инфо по жк Сирецькі сади который рядом, вообще нет.
так, так, что же делать ?
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baraka
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Чет 11 тра, 2017 11:59
M-A-X
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