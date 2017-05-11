Участвуем в развитии проекта m2bomber.com

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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 19 тра, 2018 13:47
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Faceless
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Додано: Суб 19 тра, 2018 23:07
baraka
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Додано: Нед 20 тра, 2018 18:38
baraka
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Додано: Нед 20 тра, 2018 19:44
Инфа по Місто квітів только по 1 очереди, а она уже сдана и заселена. Идут продажи 2й очереди и скоро 3й начнутся. А инфо по жк Сирецькі сади который рядом, вообще нет.
Alex_Yu
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Додано: Нед 20 тра, 2018 22:39
Alex_Yu написав:
Инфа по Місто квітів только по 1 очереди, а она уже сдана и заселена. Идут продажи 2й очереди и скоро 3й начнутся. А инфо по жк Сирецькі сади который рядом, вообще нет.
так, так, что же делать ?
baraka
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Додано: Суб 26 тра, 2018 10:19
baraka
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Додано: Пон 28 тра, 2018 13:19
baraka
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Додано: Вів 12 чер, 2018 14:27
новая статья на бомбере
Что выгодней: снимать квартиру – или взять кредит на собственное жилье?
https://ua.m2bomber.com/article/42/view ... ennoe-zile
baraka
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