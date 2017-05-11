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Участвуем в развитии
проекта m2bomber.com

Участвуем в развитии проекта m2bomber.com
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 173174175176
Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 13:47

Re: Участвуем в развитии проекта m2bomber.com

Зображення
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 23:07

  Faceless написав:Зображення


Жаль, что полюсовать можно только один раз :)
baraka
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 18:38

ЖК Orange City, видео и панорамы

https://ua.m2bomber.com/newbuilding/629 ... range-city
baraka
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 19:44

Инфа по Місто квітів только по 1 очереди, а она уже сдана и заселена. Идут продажи 2й очереди и скоро 3й начнутся. А инфо по жк Сирецькі сади который рядом, вообще нет.
Alex_Yu
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 22:39

  Alex_Yu написав:Инфа по Місто квітів только по 1 очереди, а она уже сдана и заселена. Идут продажи 2й очереди и скоро 3й начнутся. А инфо по жк Сирецькі сади который рядом, вообще нет.


так, так, что же делать ?
baraka
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 10:19

ЖК Липинка, видео и панорамы

https://ua.m2bomber.com/newbuilding/474/view/zk-lipinka
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 13:19

ЖК Голосеево, видео и панорамы
https://ua.m2bomber.com/newbuilding/625 ... -goloseevo
baraka
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 14:27

новая статья на бомбере

Что выгодней: снимать квартиру – или взять кредит на собственное жилье?

https://ua.m2bomber.com/article/42/view ... ennoe-zile
baraka
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 12:41

  baraka написав:новая статья на бомбере

Что выгодней: снимать квартиру – или взять кредит на собственное жилье?

https://ua.m2bomber.com/article/42/view ... ennoe-zile

Достойная статья. Следующую можно "совковторичка vs эконом-новострой" :idea:
Делай что должен, и будь что будет.
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 08:42

  Рыба-сом написав:
  baraka написав:новая статья на бомбере

Что выгодней: снимать квартиру – или взять кредит на собственное жилье?

https://ua.m2bomber.com/article/42/view ... ennoe-zile

Достойная статья. Следующую можно "совковторичка vs эконом-новострой" :idea:


спасибо.
передал Ваше пожелаение :)
baraka
 
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