Участвуем в развитии проекта m2bomber.com

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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 16 чер, 2018 13:52
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baraka
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Додано: Нед 17 чер, 2018 19:47
baraka после выбора сортировки по цене фильтр сбивается
ДС мне друг, но истина дороже
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ребе Нок
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Додано: Пон 18 чер, 2018 09:25
ребе Нок написав:baraka
после выбора сортировки по цене фильтр сбивается
спс, зафиксил
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baraka
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Додано: Нед 01 лип, 2018 12:50
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baraka
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Додано: Вів 10 лип, 2018 23:15
через неделю выливаем очень крупное обновление, анонсы есть на сайте.
кто угадает основной посыл - будет мегакрут.
дам подсказку: нас за это критиковали
ps: домику - лежать, луне - бояться
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baraka
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Додано: Вів 10 лип, 2018 23:38
baraka написав:
через неделю выливаем очень крупное обновление, анонсы есть на сайте.
кто угадает основной посыл - будет мегакрут.
дам подсказку: нас за это критиковали
ps: домику - лежать, луне - бояться
Сделали для владельцев возможность убирать из базы свои объявления, а индентификацию владельца типа по отп?
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Faceless
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Додано: Сер 11 лип, 2018 00:15
Faceless написав: baraka написав:
через неделю выливаем очень крупное обновление, анонсы есть на сайте.
кто угадает основной посыл - будет мегакрут.
дам подсказку: нас за это критиковали
ps: домику - лежать, луне - бояться
Сделали для владельцев возможность убирать из базы свои объявления, а индентификацию владельца типа по отп?
нет, холодно
хотя для владельцев улучшаловки тоже есть
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baraka
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Додано: Сер 11 лип, 2018 00:45
baraka написав: Faceless написав: baraka написав:
через неделю выливаем очень крупное обновление, анонсы есть на сайте.
кто угадает основной посыл - будет мегакрут.
дам подсказку: нас за это критиковали
ps: домику - лежать, луне - бояться
Сделали для владельцев возможность убирать из базы свои объявления, а индентификацию владельца типа по отп?
нет, холодно
хотя для владельцев улучшаловки тоже есть
Ну тогда вопрос неактуальных объявлений наверное
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Faceless
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