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Участвуем в развитии
проекта m2bomber.com

Участвуем в развитии проекта m2bomber.com
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 174175176177
Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 13:52

ЖК Кардинал, видео и панорамы

https://ua.m2bomber.com/newbuilding/540 ... k-cardinal
baraka
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 19:47

baraka после выбора сортировки по цене фильтр сбивается
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 09:25

  ребе Нок написав:baraka после выбора сортировки по цене фильтр сбивается


спс, зафиксил
baraka
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 12:50

ЖК Mirax, видео и панорамы

https://ua.m2bomber.com/newbuilding/5502/view/zk-mirax
baraka
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 23:15

через неделю выливаем очень крупное обновление, анонсы есть на сайте.
кто угадает основной посыл - будет мегакрут.
дам подсказку: нас за это критиковали

ps: домику - лежать, луне - бояться :)
baraka
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 23:38

Re: Участвуем в развитии проекта m2bomber.com

baraka написав:через неделю выливаем очень крупное обновление, анонсы есть на сайте.
кто угадает основной посыл - будет мегакрут.
дам подсказку: нас за это критиковали

ps: домику - лежать, луне - бояться :)


Сделали для владельцев возможность убирать из базы свои объявления, а индентификацию владельца типа по отп?
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 00:15

  Faceless написав:
baraka написав:через неделю выливаем очень крупное обновление, анонсы есть на сайте.
кто угадает основной посыл - будет мегакрут.
дам подсказку: нас за это критиковали

ps: домику - лежать, луне - бояться :)


Сделали для владельцев возможность убирать из базы свои объявления, а индентификацию владельца типа по отп?


нет, холодно :)

хотя для владельцев улучшаловки тоже есть
baraka
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 00:45

Re: Участвуем в развитии проекта m2bomber.com

baraka написав:
  Faceless написав:
baraka написав:через неделю выливаем очень крупное обновление, анонсы есть на сайте.
кто угадает основной посыл - будет мегакрут.
дам подсказку: нас за это критиковали

ps: домику - лежать, луне - бояться :)


Сделали для владельцев возможность убирать из базы свои объявления, а индентификацию владельца типа по отп?


нет, холодно :)

хотя для владельцев улучшаловки тоже есть
Ну тогда вопрос неактуальных объявлений наверное
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 08:28

Предположим - Дизайн. И с поисковиком что то новое.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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