Участвуем в развитии проекта m2bomber.com

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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 16 чер, 2018 13:52
baraka
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Додано: Нед 17 чер, 2018 19:47
baraka после выбора сортировки по цене фильтр сбивается
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Додано: Пон 18 чер, 2018 09:25
ребе Нок написав: baraka
после выбора сортировки по цене фильтр сбивается
спс, зафиксил
baraka
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Додано: Нед 01 лип, 2018 12:50
baraka
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Додано: Вів 10 лип, 2018 23:15
через неделю выливаем очень крупное обновление, анонсы есть на сайте.
кто угадает основной посыл - будет мегакрут.
дам подсказку: нас за это критиковали
ps: домику - лежать, луне - бояться
baraka
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Додано: Вів 10 лип, 2018 23:38
baraka написав:
через неделю выливаем очень крупное обновление, анонсы есть на сайте.
кто угадает основной посыл - будет мегакрут.
дам подсказку: нас за это критиковали
ps: домику - лежать, луне - бояться
Сделали для владельцев возможность убирать из базы свои объявления, а индентификацию владельца типа по отп?
Faceless
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4
Додано: Сер 11 лип, 2018 00:15
Faceless написав: baraka написав:
через неделю выливаем очень крупное обновление, анонсы есть на сайте.
кто угадает основной посыл - будет мегакрут.
дам подсказку: нас за это критиковали
ps: домику - лежать, луне - бояться
Сделали для владельцев возможность убирать из базы свои объявления, а индентификацию владельца типа по отп?
нет, холодно
хотя для владельцев улучшаловки тоже есть
baraka
Повідомлень: 4462
З нами з: 09.10.12
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Додано: Сер 11 лип, 2018 00:45
baraka написав: Faceless написав: baraka написав:
через неделю выливаем очень крупное обновление, анонсы есть на сайте.
кто угадает основной посыл - будет мегакрут.
дам подсказку: нас за это критиковали
ps: домику - лежать, луне - бояться
Сделали для владельцев возможность убирать из базы свои объявления, а индентификацию владельца типа по отп?
нет, холодно
хотя для владельцев улучшаловки тоже есть
Ну тогда вопрос неактуальных объявлений наверное
Faceless
Модератор
Повідомлень: 21264
З нами з: 24.01.12
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Додано: Сер 11 лип, 2018 08:28
Предположим - Дизайн. И с поисковиком что то новое.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
Повідомлень: 1188
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Додано: Суб 14 лип, 2018 23:35
Фейслесс, ребеНок, нет, холодно.
Если что - посказка есть на нашем ФБ канале
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Экономьте деньги и ищите недвижимость с удовольствием
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Какие именно – узнаете скоро.
baraka
Повідомлень: 4462
З нами з: 09.10.12
Подякував: 651 раз.
Подякували: 520 раз.
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