Участвуем в развитии проекта m2bomber.com

Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
ПЛАТНОЕ СТАЛО БЕСПЛАТНЫМ, СЛОЖНОЕ – ПРОСТЫМ, ПРИБЛИЗИТЕЛЬНОЕ – ТОЧНЫМ
Почте везде рекламные средства предлагаются в пакете.
Испрьвьте
Кроме того, у нас можно бесплатно подавать сколько угодно объявлений о недвижимости (а Вы ведь наверняка знаете, что на большинстве сайтов есть «бесплатный лимит»). То есть, на нашем портале можно свободно как искать, так и предлагать жилье.
ПЛАТНОЕ СТАЛО БЕСПЛАТНЫМ, СЛОЖНОЕ – ПРОСТЫМ, ПРИБЛИЗИТЕЛЬНОЕ – ТОЧНЫМ
Почте везде рекламные средства предлагаются в пакете.
Испрьвьте
спс, исправил локально, залью позже
Faceless написав:
Кроме того, у нас можно бесплатно подавать сколько угодно объявлений о недвижимости (а Вы ведь наверняка знаете, что на большинстве сайтов есть «бесплатный лимит»). То есть, на нашем портале можно свободно как искать, так и предлагать жилье.