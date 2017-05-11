Участвуем в развитии проекта m2bomber.com

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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 15 лис, 2018 13:10
Европейка, видео и панорамы
Додано: Чет 22 лис, 2018 11:24
ЖК Галактика от СГ
Видео и панорамы
Додано: Чет 06 гру, 2018 13:12
ЖК Петровский квартал
видео и панорамы
Додано: Чет 13 гру, 2018 11:36
ЖК Вудстория
видео и панорамы
Додано: Чет 20 гру, 2018 20:24
ЖК София
Видео и панорамы
Додано: Суб 22 гру, 2018 12:04
baraka
Подскажите, плз, сколько у Вас в базе хранятся неактуальные объекты перед удалением?
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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