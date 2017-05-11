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проекта m2bomber.com

Участвуем в развитии проекта m2bomber.com
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 176177178179
Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 13:10

Европейка, видео и панорамы

https://ua.m2bomber.com/newbuilding/540 ... borsagovke
baraka
 
Повідомлень: 4490
З нами з: 09.10.12
Подякував: 653 раз.
Подякували: 535 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 11:24

ЖК Галактика от СГ
Видео и панорамы

https://ua.m2bomber.com/newbuilding/475 ... -galaktika
baraka
 
Повідомлень: 4490
З нами з: 09.10.12
Подякував: 653 раз.
Подякували: 535 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 13:12

ЖК Петровский квартал

видео и панорамы
https://ua.m2bomber.com/newbuilding/350 ... ii-kvartal
baraka
 
Повідомлень: 4490
З нами з: 09.10.12
Подякував: 653 раз.
Подякували: 535 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 11:36

ЖК Вудстория
видео и панорамы
https://ua.m2bomber.com/newbuilding/539 ... -vudstoria
baraka
 
Повідомлень: 4490
З нами з: 09.10.12
Подякував: 653 раз.
Подякували: 535 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 20:24

ЖК София
Видео и панорамы

https://ua.m2bomber.com/newbuilding/444/view/zk-sofia
baraka
 
Повідомлень: 4490
З нами з: 09.10.12
Подякував: 653 раз.
Подякували: 535 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 12:04

baraka
Подскажите, плз, сколько у Вас в базе хранятся неактуальные объекты перед удалением?
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлень: 1402
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Подякував: 495 раз.
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  #<1 ... 176177178179
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