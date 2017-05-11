Участвуем в развитии проекта m2bomber.com

Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
"Вэлкам Хоум" в данном случае звучит как "Арбайт махт фрай"
---------------------
Отписал в личку.
Кстати, видел комменты люди по объектам пишут: они как-то модерируются/обрабатываются?
не, коменты не модерируются. а надо ? насколько надо ?
Ну не знаю, в моем понимании желательно б было как-то юзеров вовлекать, типа я вот как-то находил и тут выкладывал дубли объектов, которые автоматом не слепились. Просто так люди, думаю, не пишут комменты часто, потому что влом ("нафиг нужно"), а можно было б что-то по вики-принципам дополнять/исправлять. Правда, не знаю, как народ для этого поощрять - медальками?